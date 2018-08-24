Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в границах Куйбышевской железной дороги

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) с января по август 2018 года перевез в полувагонах 1,1 млн тонн грузов, что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на четверть, до 1,5 млрд т-км.

"Положительная динамика - результат круглосуточной работы специалистов ПГК по своевременному обеспечению грузоотправителей подвижным составом. В частности, мы учитываем не только ранее заявленную, но и текущую потребность грузоотправителей в вагонах, достаточность погрузочной техники, предлагаем содействие в согласовании заявок, выделении локомотивов РЖД, как для отправления вагонов со станции, так и для своевременного обслуживания подъездных путей", - поясняет директор Самарского филиала Алексей Коренко.

Основную номенклатуру грузов составили лом черных металлов, флюсы, химические и минеральные удобрения. В частности, погрузка лома черных металлов выросла на 11,6%, до 354,5 тыс. тонн, флюсов - в 2,2 раза, до 316,2 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - в 35,6 раз, до 103,1 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок в полувагонах вырос на 23,4% до 1,1 млн тонн, экспортные перевозки сократились более чем вдвое, до 47,9 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Куйбышевской железной дороги преимущественно в направлении Юго-Восточного, Московского и Приволжского регионов, а также в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.