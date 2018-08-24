"Заминировавший" ТРК "Аврора-Молл" самарец получил два года колонии строгого режима

Железнодорожный райсуд Самары вынес приговор 33-летнему местному жителю Илье Кириллову. Его признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма - ч. 2 ст. 207 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
18 апреля 2018 г. он позвонил в единую диспетчерскую службу "112" Самары и оставил анонимное сообщение о планируемом теракте в ТРК "Аврора-Молл". Правоохранители проверили эту информацию, но взрывных устройств не обнаружили.
Сотрудники ФСБ в течение нескольких дней задержали автора анонимного сообщения — Илью Кириллова. Было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе регионального УФСБ отмечают, что Кириллов признал вину и объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок.
10 августа Железнодорожный районный суд Самары назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.