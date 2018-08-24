"Заминировавший" ТРК "Аврора-Молл" самарец получил два года колонии строгого режима

Железнодорожный райсуд Самары вынес приговор 33-летнему местному жителю Илье Кириллову. Его признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма - ч. 2 ст. 207 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

18 апреля 2018 г. он позвонил в единую диспетчерскую службу "112" Самары и оставил анонимное сообщение о планируемом теракте в ТРК "Аврора-Молл". Правоохранители проверили эту информацию, но взрывных устройств не обнаружили.

Сотрудники ФСБ в течение нескольких дней задержали автора анонимного сообщения — Илью Кириллова. Было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе регионального УФСБ отмечают, что Кириллов признал вину и объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок.

10 августа Железнодорожный районный суд Самары назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима.