К учебному году готовы 688 школ Самарской области

К учебному году готовы 688 школ региона, они уже получили соответствующее заключение комиссии. Об этом рассказал врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев на совещании под руководством врио председателя регправительства Александра Нефедова 24 августа.
По словам Владимира Пылева, по состоянию на 24 августа акта приема не получила только одна школа - в поселке Сборный Сызранского района. Однако районные власти заверили, что за выходные все недочеты будут устранены и уже 27 августа школа будет принята комиссией.
В этом году будут введены в эксплуатацию две новые школы: в Смышляевке ("Кошелев-проект") на 360 мест и в пос. Новодевичий (Шигонский район) на 200 мест.
"По школе в Смышляевке у нас вопросов нет, там остались работы по благоустройству на один-два дня. По школе в Новодевичьем ситуация сложнее, там до начала учебного года необходимо устранить замечания ГИСН", - пояснил Владимир Пылев.
В то же время на совещании отметили, что 74 школы в регионе приняты с замечаниями по линии МЧС. Имеются и замечания со стороны МВД и Росгвардии, они касаются оснащения школ системами видеонаблюдения, контроля доступа, тревожными кнопками.
Основная часть дорог, по которым следуют маршруты школьных автобусов, также готова к учебному году. Однако состояние 781 км дорог вызвало нарекания ГИБДД.
"Основные замечания касаются дефектов покрытия дорожной части, отсутствия или состояния дорожных знаков, разметки, обустройства остановок и барьерных ограждений", - рассказал врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрий Некрасов.
Александр Нефедов подчеркнул: все недочеты нужно устранить в кратчайшие сроки.
"Конечно, есть задачи, для решения которых нужны миллионные траты, и понятно, что одномоментно их не решить. Но на то, чтобы оснастить школы тревожными кнопками и автоматическими системами оповещения МЧС, на то, чтобы нанести разметку и поставить дорожные знаки, не требуются большие суммы. До 1 сентября - неделя. Найдите эти деньги и устраните нарушения!" - подчеркнул Александр Нефедов.
Напомним, 1 сентября в регионе пойдут в школу 325 тыс. учеников - на 8 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Из них 37 тыс. - первоклашки (+ 1,5 тыс. человек по сравнению с 2017 годом).
"Мы ожидаем, что тенденция роста числа школьников будет продолжаться, и в ближайшие годы планируем прирост по семь-восемь тысяч ежегодно", - отметил Владимир Пылев.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)