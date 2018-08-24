К учебному году готовы 688 школ Самарской области

К учебному году готовы 688 школ региона, они уже получили соответствующее заключение комиссии. Об этом рассказал врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев на совещании под руководством врио председателя регправительства Александра Нефедова 24 августа.

По словам Владимира Пылева, по состоянию на 24 августа акта приема не получила только одна школа - в поселке Сборный Сызранского района. Однако районные власти заверили, что за выходные все недочеты будут устранены и уже 27 августа школа будет принята комиссией.

В этом году будут введены в эксплуатацию две новые школы: в Смышляевке ("Кошелев-проект") на 360 мест и в пос. Новодевичий (Шигонский район) на 200 мест.

"По школе в Смышляевке у нас вопросов нет, там остались работы по благоустройству на один-два дня. По школе в Новодевичьем ситуация сложнее, там до начала учебного года необходимо устранить замечания ГИСН", - пояснил Владимир Пылев.

В то же время на совещании отметили, что 74 школы в регионе приняты с замечаниями по линии МЧС. Имеются и замечания со стороны МВД и Росгвардии, они касаются оснащения школ системами видеонаблюдения, контроля доступа, тревожными кнопками.

Основная часть дорог, по которым следуют маршруты школьных автобусов, также готова к учебному году. Однако состояние 781 км дорог вызвало нарекания ГИБДД.

"Основные замечания касаются дефектов покрытия дорожной части, отсутствия или состояния дорожных знаков, разметки, обустройства остановок и барьерных ограждений", - рассказал врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрий Некрасов.

Александр Нефедов подчеркнул: все недочеты нужно устранить в кратчайшие сроки.

"Конечно, есть задачи, для решения которых нужны миллионные траты, и понятно, что одномоментно их не решить. Но на то, чтобы оснастить школы тревожными кнопками и автоматическими системами оповещения МЧС, на то, чтобы нанести разметку и поставить дорожные знаки, не требуются большие суммы. До 1 сентября - неделя. Найдите эти деньги и устраните нарушения!" - подчеркнул Александр Нефедов.

Напомним, 1 сентября в регионе пойдут в школу 325 тыс. учеников - на 8 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Из них 37 тыс. - первоклашки (+ 1,5 тыс. человек по сравнению с 2017 годом).

"Мы ожидаем, что тенденция роста числа школьников будет продолжаться, и в ближайшие годы планируем прирост по семь-восемь тысяч ежегодно", - отметил Владимир Пылев.