В Камышлинском районе в ДТП погиб один человек и шестеро пострадали

В пятницу, 24 августа, в ДТП на трассе М-5 в Камышлинском районе один человек погиб и шесть пострадали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Участницей ДТП стала 31-летняя водитель Lada Granta с номерами Пермского края. В 10:50 между 1194 и 1195 км трассы она, не убедившись в безопасности маневра, выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с ЗИЛ-4331 с курганскими номерами под управлением 27-летнего мужчины. Затем Lada Granta врезалась в Lada X-RAY с номерами 82-го региона, которой управлял 34-летний водитель.

В результате аварии, погибла на месте 32-летняя пассажирка Lada Granta. В больницу с различными травмами попали водитель этой же машины и ее пассажиры: 32-летний мужчина и два пятилетних мальчика. Все они жители Пермского Края. Также госпитализировали водителя Lada X-RAY — жителя Новосибирской области и его 62-летнего пассажира.

Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшим и организовали беспрепятственное движение транспорта на этом участке дороги, а также опросили свидетелей произошедшего.

По факту случившегося полицейские ведут проверку.