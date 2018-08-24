В Камышлинском районе в ДТП погиб один человек и шестеро пострадали

В пятницу, 24 августа, в ДТП на трассе М-5 в Камышлинском районе один человек погиб и шесть пострадали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Участницей ДТП стала 31-летняя водитель Lada Granta с номерами Пермского края. В 10:50 между 1194 и 1195 км трассы она, не убедившись в безопасности маневра, выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с ЗИЛ-4331 с курганскими номерами под управлением 27-летнего мужчины. Затем Lada Granta врезалась в Lada X-RAY с номерами 82-го региона, которой управлял 34-летний водитель.
В результате аварии, погибла на месте 32-летняя пассажирка Lada Granta. В больницу с различными травмами попали водитель этой же машины и ее пассажиры: 32-летний мужчина и два пятилетних мальчика. Все они жители Пермского Края. Также госпитализировали водителя Lada X-RAY — жителя Новосибирской области и его 62-летнего пассажира.
Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшим и организовали беспрепятственное движение транспорта на этом участке дороги, а также опросили свидетелей произошедшего.
По факту случившегося полицейские ведут проверку.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!