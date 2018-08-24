Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на US Open

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на заключительном в сезоне турнире "Большого шлема" US Open, сообщает gotennis.ru.

Первой соперницей Анастасии станет шведка Ребекка Петерсон, а Дарья на старте сыграет с венгеркой Тимеа Бабош.

Призовой фонд турнира в 2018 г. составит $25,2 миллиона.