В Чапаевске госпитализировали водителя мопеда, которого сбил автомобилист

В четверг, 23 августа, в 18:00, в Чапаевске произошло ДТП с участием 60-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21150, который ехал по ул. Орджоникидзе со стороны ул. Строительной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области