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Общество

Ирина Кузнецова (СИПКРО): На стратегической сессии важно поднять проблемы детей с ограниченными возможностями

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 28 августа состоится региональная стратегическая сессия "Лучшее - детям". Руководитель Центра инклюзивного и дистанционного образования Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования (СИПКРО) Ирина Кузнецова планирует принять в ней участие и поднять проблемы детей с ограниченными возможностями.

"Я считаю, это очень хорошо, что проводятся мероприятия такого формата, как стратегическая сессия. Главный плюс я вижу в том, что собираются люди из совершенно разных сфер, потому что очень часто образование решает свои проблемы внутри. Но образование - это социальное явление, и оно не может существовать само по себе, потому что даже деятельность наших педагогов обусловлена в первую очередь социальным заказом. Мы живем в обществе, и не ориентироваться на запросы сегодняшнего дня нельзя. С другой стороны, очень хорошо, что представители других сфер - депутаты, представители поселений и муниципалитетов - услышат проблемы школ, потому что зачастую многие проблемы кажутся незначительными и специфичными для образования, а школа многое не в силах решить сама", - поделилась мнением Ирина Кузнецова.

Она отметила, что для детей с ограниченными возможностями здоровья очень остро стоит вопрос социализации. Без помощи профессионального сообщества, работодателей эту проблему не решить.

К сожалению, детям с ограниченными возможностями часто не хватает мер поддержки, говорит Ирина Кузнецова. И речь здесь не только в создании безбарьерной среды. "Есть категории детей с ментальными нарушениями, дети, у которых большие проблемы с социализацией - они не нуждаются в пандусах, звуковых сигналах на пешеходных переходах. Но таких детей тоже очень много, и они нуждаются совсем в другом - и в первую очередь это психологическая помощь им и их семье. Да, они не будут строить самолеты. Но, извините, они тоже люди и тоже могут работать", - рассказала Ирина Кузнецова и добавила, что одаренных детей и детей-инвалидов нельзя ставить по разные стороны баррикад. Ведь среди детей с ограниченными возможностями немало одаренных и талантливых ребят.

 "В этом году, например, из рук губернатора золотую медаль получила девочка-выпускница - она слепая, но она - одаренный ребенок. В то же время это ребенок с инвалидностью, с целым набором своих проблем", - отмечает Ирина Кузнецова и подчеркивает, что часто про таких - особенных - детей, будь они одаренные или нет, забывают. А в той или иной помощи и поддержке нуждается большинство из них.

"Также на сессии я бы хотела задать вопрос о профессиональной ориентации - проводя ее, важно не забыть про такую категорию людей, потому что это очень значимо и для региона, и для них самих", - подытожила Ирина Кузнецова. 

Напомним, стратегические сессии проводятся в рамках работы над долгосрочной стратегией развития региона. Обсуждение стратегии идет на тематических сессиях с привлечением широкого круга общественности, экспертов федерального и регионального уровней, чиновников и депутатов. Свои предложения по включению в стратегию любой житель Самарской области может оставить на сайте 63lider.ru.

Уже состоялись стратегические сессии, посвященные вопросам развития ЖКХ и благоустройства, повышения качества оказания медицинской помощи, выстраивания кадровой политики, наращивания экономических показателей. Также отдельные сессии были посвящены ситуациям в малых городах и сельских территориях региона.

Работа стратегической сессии "Лучшее - детям" будет разделена на четыре секции: "Воспитание: семья и школа", "Внешкольное образование - путь к успеху", "Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве", "Дошкольное образование - территория разнообразия детства".

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