В 1/16 Кубка России "Крылья Советов" сыграют с "Тамбовом", а "Сызрань-2003" - с "Ростовом"

Определились соперники "Крыльев Советов" и "Сызрани-2003" по 1/16 Кубка России по футболу.

По результатам жеребьевки, прошедшей 24 августа в офисе Российской премьер-лиги, самарцам в соперники достался ФК "Тамбов", а сызранцам - ФК "Ростов".

Матчи 1/16 финала состоятся 26 и 27 сентября, точные даты будут сообщены позднее. Клубы премьер-лиги проведут встречи на выезде.