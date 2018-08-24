В 1/16 Кубка России "Крылья Советов" сыграют с "Тамбовом", а "Сызрань-2003" - с "Ростовом"

Определились соперники "Крыльев Советов" и "Сызрани-2003" по 1/16 Кубка России по футболу.
По результатам жеребьевки, прошедшей 24 августа в офисе Российской премьер-лиги, самарцам в соперники достался ФК "Тамбов", а сызранцам - ФК "Ростов".
Матчи 1/16 финала состоятся 26 и 27 сентября, точные даты будут сообщены позднее. Клубы премьер-лиги проведут встречи на выезде.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.