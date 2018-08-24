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Преступления Происшествия

На пенсионерку из Чапаевска завели уголовное дело за покупку средств для похудения

ЧАПАЕВСК. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской таможне возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней гражданки РФ по факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ через госграницу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Как сообщает пресс-служба ведомства, должностные лица отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни установили жительницу Чапаевска, пенсионерку, которая заказала в Интернете запрещенные средства из Казахстана.

В результате женщина была задержана на одном из почтовых отделений связи при получении международного почтового отправления с препаратом. Содержимое посылки было изъято и направлено на исследование в экспертно-исследовательское отделение №1 (Самара) Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления.

Согласно заключению специалиста, в составе представленного образца содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин, который поименован в списке сильнодействующих веществ, утвержденном постановлением правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №964.

Препарат состоял из 96 капсул сильнодействующего вещества, составляющего общий вес 35 грамм.

На момент проведения оперативно-розыскного мероприятия пенсионерка не смогла представить заверенных копий документов или заверенных выписок из них, подтверждающих назначение полученных ею лекарственных препаратов.

Во время опроса гражданка пояснила, что три года назад сильно прибавила в весе и приняла для себя решение обязательно похудеть. Сначала применяла всевозможные диеты, потом на интернет-сайтах стала искать вещества для похудения. Так, выявленный препарат заказала в личных целях, о том, что он запрещен к свободному обороту на территории России, догадывалась.

В настоящее время в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В связи с данным фактом Самарская таможня еще раз информирует, что, согласно ст. 50 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", порядок ввоза в РФ лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, допускается только непосредственно по документам, подтверждающим назначение указанных лекарственных средств медицинским работником. Также должна содержаться информация об их наименовании и количестве.

Гид потребителя

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