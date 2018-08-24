Самарский проект получил "бронзу" на международном ландшафтном фестивале

Представители Самарской области с проектом "Самара! Играем дальше!" получили "бронзу" на международном ландшафтном фестивале "Сады и люди".

В эти дни в Москве на ВДНХ проходит фестиваль международного формата "Сады и люди". Он стартовал 16 августа и завершится 26 числа. Это уже пятый фестиваль ландшафтного искусства. Самарско-тольяттинская команда выиграла "бронзу" в номинации "Большой сад".

Всего в конкурсе проектов участвовало около 100 проектов ландшафтных дизайнеров из России и других стран. А на парковой локации ВДНХ разместились по итогам конкурса 30 лучших выставочных садов в четырех номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Ландшафтный арт-объект" и "Сады начинающих".

Несмотря на платный вход - 500 рублей, - к кассам каждый день выстраивалась очередь из желающих посетить выставку. Посетители условно поделились на два лагеря: профессиональная аудитория ландшафтных дизайнеров, архитекторов и преподавателей профильных вузов, с одной стороны, и конечные пользователи - садоводы-любители, владельцы коттеджей - с другой.

Формат международного фестиваля оправдан не только за счет участников из других стран, но и за счет членов жюри. Председателем судейской коллегии в этом году выступил известный британский садовый дизайнер Энди Стеджен. Он входит в десятку лучших садовых и ландшафтных дизайнеров по мнению The Sunday Times и House& Garden magazine, является семикратным золотым призером и дважды обладателем Гран-при самого престижного в мире конкурса садов в Челси. Британец высоко оценил самарско-тольяттинскую работу.

Над проектом из 63-го региона работали десятки человек. Идейным вдохновителем и разработчиком концепции стали студия ландшафтного дизайна "Альведер" и ее директор Евгения Руссу. Кроме того, в реализации участвовали два тольяттинских питомника - "Елы-палы" и "Мир растений", компания - производитель бетонных изделий для благоустройства "Фарбштайн", а также компания "Дельта", отвечающая за освещение, автополив и туманообразующую установку.

"Представленный проект не был замкнут сам на себе. Он включает в себя несколько зон: игровую детскую, рекреативную, локацию для отдыха и принятия солнечных ванн. Каждую локацию, в зависимости от конкретного предназначения объекта, можно расширять. Это не только частный сад: это проект, который может трансформироваться в общественную территорию, а каждая из зон - получить дальнейшее развитие", - объясняет главный архитектор компании "Фарбштайн" Аделя Иваева.

Концепция идеи была визуально поддержана несколькими приемами. Один из них - пиксельный принт на мяче к ЧМ - был перенесен в сад и реализован с помощью специального мощения в виде пиксельной раскладки. Такое же решение было применено для подпорных стенок. В итоге получилась не плоская и ровная поверхность, а объемная и нетривиальная.

Этот прием крайне заинтересовал председателя жюри Энди Стеджена. Он отметил качество и эстетическую мощь архитектурной идеи. Для самарцев повышенное внимание британца стало лучшей оценкой.

"Одной из главных целей участия была проверка наших возможностей. Важно было понять, насколько далеко мы продвинулись в качестве, ассортименте и нетривиальной подаче продукции. Считаю, Самара продемонстрировала серьезный уровень, который нужно использовать не только на выставках, но и в своем регионе", - поделилась мнением Аделя Иваева.