16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пляжные "Крылья Советов" вышли в суперфинал Пляжные "Крылья" начали самарский этап розыгрыша чемпионата России с поражения от "Спартака" В Самаре пройдет заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу XVII Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого прибудет в Самару 25 июля Тольяттинская яхтсменка Диана Сабирова взяла "бронзу" юниорского чемпионата мира

Остальные Спорт

Tele2 приглашает на Red Bull Air Race

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 372
Версия для печати

Мобильный оператор Tele2 поддержит пятый этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который состоится в Казани 25–26 августа. Абоненты Tele2 получат особые привилегии на мероприятии и смогут посмотреть на соревнования под другим углом.

Гостей Red Bull Air Race ждет захватывающее зрелище — двенадцать легких спортивных самолетов под управлением лучших пилотов из разных стран мира пройдут сложную трассу на низкой высоте над рекой Казанкой. Кроме тренировочных полетов и стремительных гонок зрителей ждут показательные выступления спортсменов в воздухе, на земле и на воде.

В рамках концепции "Другие правила" Tele2 выступает партнером казанского этапа Red Bull Air Race и предлагает своим абонентам максимально погрузиться в атмосферу драйва и скорости. Клиенты оператора смогут выиграть бесплатный вход на соревнования, а также посмотреть на гонку под другим углом. Абоненты получат возможность рассмотреть самолеты крупным планом, принять участие в автограф-сессии с пилотами и даже увидеть гонку глазами пилотов с помощью VR-технологии и быстрого 4G-интернета. Кроме того, каждый сможет запечатлеть себя под другим углом — за штурвалом самолета в момент выполнения фигуры высшего пилотажа.

Tele2 позаботилась и о комфорте для своих абонентов. В lounge-зоне оператора будут располагаться пуфики и шезлонги для удобного отдыха и наблюдения за авиагонками, а также модули для быстрой подзарядки мобильных устройств. Там же гости мероприятия смогут подзарядиться бодрящим кофе. А те, кто не смог попасть на соревнования, благодаря быстрому 4G от Tele2 увидят в соцсетях прямые репортажи из самолетных боксов и интервью с пилотами и спортсменами Red Bull в режиме реального времени.

Гид потребителя

Последние комментарии

маргарита брындина 24 сентября 2017 16:31 "Мистер Вселенная-2017" из Самары: "Я человек скромный от природы"

Какой красавчик)))

Александр Визгалин 07 декабря 2014 19:34 В Новокуйбышевске среди школьников прошли соревнования по авиамодельному спорту

Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.

Boris Gorodetsky 22 августа 2014 07:02 Депутат Александр Гусев: "Территория парка "Молодежный" от строительства Дворца единоборств не пострадает"

Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....

Vladimir Ignatev 21 мая 2014 05:30 В Красноярском районе открыли новый универсальный спортзал

Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.

Иванов Александр 21 октября 2013 13:53 "Буревестники" сразятся за Кубок Самары по американскому футболу с московскими "Драконами"

"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...

Фото на сайте

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

XIII первенство России по мини-гольфу

XIII первенство России по мини-гольфу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2