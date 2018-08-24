Tele2 приглашает на Red Bull Air Race

Мобильный оператор Tele2 поддержит пятый этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который состоится в Казани 25–26 августа. Абоненты Tele2 получат особые привилегии на мероприятии и смогут посмотреть на соревнования под другим углом.

Гостей Red Bull Air Race ждет захватывающее зрелище — двенадцать легких спортивных самолетов под управлением лучших пилотов из разных стран мира пройдут сложную трассу на низкой высоте над рекой Казанкой. Кроме тренировочных полетов и стремительных гонок зрителей ждут показательные выступления спортсменов в воздухе, на земле и на воде.

В рамках концепции "Другие правила" Tele2 выступает партнером казанского этапа Red Bull Air Race и предлагает своим абонентам максимально погрузиться в атмосферу драйва и скорости. Клиенты оператора смогут выиграть бесплатный вход на соревнования, а также посмотреть на гонку под другим углом. Абоненты получат возможность рассмотреть самолеты крупным планом, принять участие в автограф-сессии с пилотами и даже увидеть гонку глазами пилотов с помощью VR-технологии и быстрого 4G-интернета. Кроме того, каждый сможет запечатлеть себя под другим углом — за штурвалом самолета в момент выполнения фигуры высшего пилотажа.

Tele2 позаботилась и о комфорте для своих абонентов. В lounge-зоне оператора будут располагаться пуфики и шезлонги для удобного отдыха и наблюдения за авиагонками, а также модули для быстрой подзарядки мобильных устройств. Там же гости мероприятия смогут подзарядиться бодрящим кофе. А те, кто не смог попасть на соревнования, благодаря быстрому 4G от Tele2 увидят в соцсетях прямые репортажи из самолетных боксов и интервью с пилотами и спортсменами Red Bull в режиме реального времени.