Почти на две недели ограничат движение около ул. Партизанской из-за ремонтных работ

С 06:00 27 августа до 24:00 7 сентября на территории Самары будет ограничено движение транспорта по ул. Иртышской от ул. Партизанской до ул. Верхне-Карьерной, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства.