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Под Самарой, в пассажирском поезде "Иркутск-Анапа" маленький ребенок при падении рассек губу

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу 24 августа в 15:30 в пассажирском поезде № 205 сообщение "Иркутск-Анапа, на перегоне "Кинель-Самара", мальчик в возрасте одного года и восьми месяцев, запнулся о порожек купе, не удержался на ногах, ударился об дверь и рассек губу, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, пострадавший малыш был снят с поезда и вместе с мамой доставлен в СОКБ им. Середавина для оказания медицинской помощи. Мама и ребенок — жители Абакана.
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

Вася Дядя 19 мая 2018 00:51 В центре Самары скончался мужчина со связанными руками и ногами, упавший с одного из этажей высотного здания

Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.

Вася Дядя 18 мая 2018 22:02 Следствие: "Гибель связанного мужчины в центре Самары могла быть несчастным случаем"

Уделите внимание более правдивой информации, чем той, что донесли убийцы или очевидцы. Мужчина не был жильцом данного дома. Руки и ноги были очень крепко связаны, поэтому не возможно утверждать возможность самовольного прыжка из окна. По телу было много гематом синяков как на лице, на руках и телу. Сам человек был жутко худой как будто его давно не кормили. Также он был трезв в момент смерти, хотя убийцы откуда выкинули тело, утверждают, что он был пьян и буянил. Во рту скорее всего был кляп судя по ранам во рту. Также пропали все документы и два телефона с часами хотя утверждается, что он проживал там. Скорее всего от тела попросту избавились, не получив выгоды и выкинули из окна. Очевидцы должны были слышать крики, как в случае с парнем выпавшим чуть позже. В этом случае при падении никто не кричал. Так утверждают очевидцы видевшие эту трагедию. Также в здании были закрыты все окна, что противоречит рассказам убийц. Они просто избавились и закрыли окно.

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