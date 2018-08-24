Под Самарой, в пассажирском поезде "Иркутск-Анапа" маленький ребенок при падении рассек губу

В пятницу 24 августа в 15:30 в пассажирском поезде № 205 сообщение "Иркутск-Анапа, на перегоне "Кинель-Самара", мальчик в возрасте одного года и восьми месяцев, запнулся о порожек купе, не удержался на ногах, ударился об дверь и рассек губу, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, пострадавший малыш был снят с поезда и вместе с мамой доставлен в СОКБ им. Середавина для оказания медицинской помощи. Мама и ребенок — жители Абакана.

По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.