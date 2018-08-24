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Футбол Спорт

Виталий Денисов будет выступать в "Крыльях" на правах аренды

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 августа, "Крылья Советов" оформили арендное соглашение с 31-летним защитником московского "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталием Денисовым.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Договор заключен до конца этого года. За железнодорожников Денисов выступал с 2013 года, провел 120 матчей, забил один гол. В составе "Крыльев Советов" футболист будет выступать под номером 39, сообщает официальный сайт клуба.

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