Виталий Денисов будет выступать в "Крыльях" на правах аренды

В пятницу, 24 августа, "Крылья Советов" оформили арендное соглашение с 31-летним защитником московского "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталием Денисовым.

Договор заключен до конца этого года. За железнодорожников Денисов выступал с 2013 года, провел 120 матчей, забил один гол. В составе "Крыльев Советов" футболист будет выступать под номером 39, сообщает официальный сайт клуба.