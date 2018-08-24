Виталий Денисов будет выступать в "Крыльях" на правах аренды

В пятницу, 24 августа, "Крылья Советов" оформили арендное соглашение с 31-летним защитником московского "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталием Денисовым.
Договор заключен до конца этого года. За железнодорожников Денисов выступал с 2013 года, провел 120 матчей, забил один гол. В составе "Крыльев Советов" футболист будет выступать под номером 39, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.