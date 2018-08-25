В Октябрьске у пешехода-нарушителя нашли марихуану

В Октябрьске патруль ДПС задержал мужчину, который переходил проезжую часть с нарушением правил. Задержанный явно нервничал и пытался что-то спрятать. А в ходе досмотра полицейские нашли у него полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, мужчина был доставлен в ближайшее отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а находка была направлена на экспертизу. В результате исследования оказалось, что изъятым является наркотическое вещество марихуана массой 24,82 грамма.
36-летний задержанный ранее был неоднократно судим. Мужчина утверждает, что наркотическое вещество хранил исключительно для собственного употребления. Эта версия сейчас проверяется правоохранителями.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....