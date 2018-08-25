В Октябрьске у пешехода-нарушителя нашли марихуану

В Октябрьске патруль ДПС задержал мужчину, который переходил проезжую часть с нарушением правил. Задержанный явно нервничал и пытался что-то спрятать. А в ходе досмотра полицейские нашли у него полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, мужчина был доставлен в ближайшее отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а находка была направлена на экспертизу. В результате исследования оказалось, что изъятым является наркотическое вещество марихуана массой 24,82 грамма.

36-летний задержанный ранее был неоднократно судим. Мужчина утверждает, что наркотическое вещество хранил исключительно для собственного употребления. Эта версия сейчас проверяется правоохранителями.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", возбуждено уголовное дело.