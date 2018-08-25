Сызранского летчика Петра Васильева наградят орденом "За заслуги перед Отечеством"

В Самарскую область из администрации президента РФ пришёл орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени на имя полковника авиации Петра Васильева, пишет syzran-small.ru.

По данным издания, награждение многократного чемпиона России и мира по вертолетному спорту готовится в областной столице.

В прошлом Петр Викторович, окончивший СВВАУЛ в 1978 году, почти четверть века проработал в училище летчиком-инструктором. Сейчас 60-летний Васильев преподает там теорию аэродинамики и продолжает участвовать в соревнованиях по вертолетному спорту вместе со вторым пилотом Виктором Дегтярем.