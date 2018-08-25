Сызранского летчика Петра Васильева наградят орденом "За заслуги перед Отечеством"

В Самарскую область из администрации президента РФ пришёл орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени на имя полковника авиации Петра Васильева, пишет syzran-small.ru.
По данным издания, награждение многократного чемпиона России и мира по вертолетному спорту готовится в областной столице.
В прошлом Петр Викторович, окончивший СВВАУЛ в 1978 году, почти четверть века проработал в училище летчиком-инструктором. Сейчас 60-летний Васильев преподает там теорию аэродинамики и продолжает участвовать в соревнованиях по вертолетному спорту вместе со вторым пилотом Виктором Дегтярем.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....