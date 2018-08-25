В Самарском сквере Мичурина установят арт-объект "Трамвай"

В самарском сквере имени Мичурина устанавливают арт-объекты, один из которых — трамвай, будет расположен у входа со стороны трамвайно-троллейбусного управления, сообщает горадминистрация.

Сквер посетила глава Самары Елена Лапушкина в ходе выездного совещания, серию которых она проводит на дворовых территориях и общественных пространствах, благоустраиваемых по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды". На этот раз глава города оценила темпы и качество работ на объектах, расположенных в Ленинском районе.

Благодаря федеральной программе в 2018 году на территории района будут отремонтированы три двора.

Благоустройство также ведется в сквере около Губернского рынка. Здесь основной объем работ уже сделан - осталось установить лавочки и урны, провести санитарную обрезку деревьев и выполнить незначительный объем работ по укладке плиточного покрытия.