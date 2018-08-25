В Самаре проходят финальные матчи турнира "Лето с футбольным мячом"

В субботу, 25 августа, в рамках Всероссийского фестиваля дворового спорта на площадке "Самара Арена" проходят финальные матчи турнира "Лето с футбольным мячом".

Турнир охватывает всю область и в этом году проводится в возрастных группах 2004-2006 и 2007–2008 годов рождения среди мальчиков и среди девочек. Всего в финальных соревнованиях принимают участие 24 команды — победители зональных этапов, проходивших в течение лета.

"Проекту "Лето с футбольным мячом" уже десять лет. Он направлен на популяризацию и развитие футбола в Самарской области", — рассказал председатель самарской городской федерации футбола Сергей Марушко. Он также добавил, что для детей очень важно было увидеть настоящих футбольных звезд рядом с собой на поле.

Турнир посетили многие ветераны "Крыльев Советов", а также тренеры основного состава ПФК "Крылья Советов" — Андрей Тихонов, Анатолий Рожков и Виталий Левченко. Они провели для детей мастер-класс.

"Шикарная встреча, очень позитивная, — поделился впечатлениями об общении с детьми тренер вратарей "КС" Анатолий Рожков. — Надеюсь, теперь они еще больше захотят играть в футбол, станут записываться в секции, а еще приходить на стадион и болеть за нашу команду. В моем детстве дворовый футбол играл очень большую роль. Все профессионалы с этого начинали. Во дворе играли дети разного возраста, младшие учились себя защищать, учились силовой борьбе — как же во дворе не потолкаться, но и, конечно, росли в мастерстве, глядя на старших", — рассказал Анатолий Рожков.

"Мне очень понравилось на "Самара Арене". Я увидел стадион, где играла наша сборная, трибуны, на которых болеют за "Крылья Советов", — рассказал 9-летний Ярослав Палагуто, который, несмотря на травму, приехал поддержать одноклубников из Усть-Кинельского. Вместе с ними он завоевал путевку в финал "Лета с футбольным мячом", но за неделю до финала получил травму на площадке.

"Команда боролась отлично, но, к сожалению, проиграла. Будем биться за 3-е место", — сказал Ярослав, который поддерживает земляков с трибуны тренировочной площадки "Восход" на территории "Самара Арены".

"В рамках фестиваля сегодня как раз обсуждается стратегия развития наследства чемпионата мира по футболу. Тренировочные площадки у "Самара Арены" планируется задействовать под детско-юношеский футбол, — рассказал Сергей Марушко. — Уже сейчас здесь занимаются ребята из ЦПФ "Крылья Советов" и проходят игры МФС "Приволжье" среди юношей".