Самарцы сделали шаг в авангард на ул. Куйбышева

Грандиозный фестиваль "Арт-Шаг в авангард" провели для горожан сотрудники Художественного музея 25 августа. Несмотря на параллельно проходящий по соседству Фестиваль цветов (событие городского масштаба с тысячами посетителей), публика не обделила вниманием и эту локацию. Выяснилось, что авангард более чем востребован.
Еще только одни выходные (2-3 сентября) — и Куйбышева вновь станет проезжей. Помня об этом, представители культурных учреждений используют статус "пешеходной" улицы по максимуму. Сотрудники ЦРК "Художественный", к примеру, организовали работу фотовыставки "Виват, кино России!". Выставленные на улице кадры — это "закулисные" моменты со съемок фильмов, любопытные тем, что актеры на них застигнуты будто врасплох.
Кроме того, здесь же каждый желающий мог сделать снимок на память в фотозоне перед кинотеатром. Зрители, посетившие эту локацию, могли получить удовольствие и от звучания томного саксофона, на котором играла лауреат российских и региональных конкурсов Стефания Маренич.
Кроме выставки на улице перед входом в ЦРК на 20:30 запланировано файер-шоу, а позже ценителей "лучшего из искусств" приглашают внутрь — на акцию "Ночь кино".
"Сегодня удивительный день, который случается лишь раз в год, — рассказала менеджер ЦРК "Художественный" по проектной деятельности Ирина Хоружая. — У нас двойное мероприятие. Во-первых, это "Ночь кино" в рамках всероссийской акции. Мы бесплатно показываем фильмы, выбранные зрителями. В этом году люди голосовали за российские премьеры последнего года. Лидерами стали "Последний богатырь", "Рубеж" и "Танки". Сегодня мы будем рады их представить. Во-вторых, это проект "Выходные на улице Куйбышева". Вне стен кинотеатра он проходит второй раз за август".
По традиции, на ул. Куйбышева обозначили свое присутствие и библиотеки. Например, самарская областная детская проводила для ребят интерактив "Чтение в фокусе" и флешмоб "Я на обложке книги".
Централизованная система детских библиотек Самары устроила в "Трех вязах" викторину на знание города "Ах, Самара-городок". Кроме того, любой желающий мог поучаствовать в занятном мастер-классе, изобразив рисунок на воздушном шаре.
Но "гвоздем программы" в этот раз стал фестиваль "Арт-Шаг в авангард" от Художественного музея. В насыщенную программу феста вошли: выставка живописи, коллекция одежды "Авангард-революция в искусстве" — победитель "Поволжских сезонов Александра Васильева" и выставка картин от Любови Егоровой, проект цифрового музея "Передвижники. РФ" и "Музей на кончиках пальцев".
"Над проектом "Арт-шаг" работал весь коллектив музея. Впервые мы провели его на пешеходной ул. Куйбышева три недели назад. Сегодня продолжение праздника — "Арт-Шаг в авангард", — рассказывает директор Художественного музея Алла Шахматова. — Музей располагает богатейшей коллекцией авангарда, которая имеет право быть представленной и за стенами учреждения".
Идею поддержали актеры театра "Фонарь", представившие театральную постановку, музыкальный коллектив "Дайте Грэмми", а также художники, которые в режиме онлайн писали модель с натуры. Кроме того, сотрудники музея провели для желающих мастер-класс по изображению фасадов зданий маслом в стиле Лентулова.
Но самым занятным публике показался проект "Музей на кончиках пальцев" — 3D-модели картин в стиле авангард из коллекции музея. Выглядело это так: с одной стороны — мольберты с выпуклыми, объемными изображениями картин для незрячих людей. С другой стороны — те же картины, но уже в стандартном 2D-формате и в красках.
Чтобы принять участие в проекте, достаточно было воспользоваться аудиогидом, закрыть глаза и следовать голосу комментатора, вслепую изучая 3D-шедевры авангарда. Затем участникам предлагалось открыть глаза и сравнить составленные образы с оригиналами. Экспонатами стали "Волы" Давида Бурлюка, "Натюрморт" Петра Кончаловского, "Пейзаж с красным домом" Аристарха Лентулова и другие работы авангардистов.
По словам руководителя центра музейной педагогики и детского творчества Художественного музея Оксаны Игнашовой, это недавний проект, созданный по программе для незрячих и слабовидящих. Однако участие в нем могут принять все, кто желает расширить кругозор и увидеть мир под другим углом.
Завершился вечер развлечений выступлением джазовых музыкантов, духового оркестра, бразильским барабанным шоу и танцами городских коллективов.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!