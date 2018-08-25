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На "Самара Арене" прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу. 25 августа, на стадионе "Самара Арена" прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта, завершившийся торжественной церемонией награждения.

На "Самара Арене" прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта На "Самара Арене" прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта
Фото: Андрей Савельев

Подростковые сборные из 15 регионов России соревновались в девяти индивидуальных и игровых видах спорта. Кроме того, на одном из лучших стадионов страны прошел финал десятого, юбилейного регионального турнира "Лето с футбольным мячом".

На форуме были презентованы лучшие практики по развитию детского спорта России, также о спортивном будущем российской молодежи дискутировали депутаты Госдумы, известные тренеры и спортсмены.

Фестиваль, на котором показательные выступления организовали гимнасты, авиамоделисты, туристические команды, тяжелоатлеты и другие спортивные федерации, побывало несколько тысяч человек.

Финальный аккорд — награждение — собрал на "Самара Арене" более 5 тыс. участников и зрителей.

Успешнее всех на самарской земле выступили новосибирцы, но и команды других регионов РФ дали бой сибирякам. Например, самарцы стали лучшими в мини-футболе и баскетболе.

Награды юные российские спортсмены получали из рук прославленной спортсменки, вдохновителя детского спортивного форума, депутата Госдумы Ирины Родниной и руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.

Настоящим праздником спорта назвал происходящее на "Самара Арене" руководитель Самарской области. Вручая медали и кубки победителям, он пожелал юным спортсменам новых побед и свершений.

"Нужно готовиться, тренироваться и побеждать. Иногда дворовые команды могут утереть нос самым элитным спортивным школам. Был бы характер, было бы желание, был бы командный дух. Так и в жизни происходит, если вы к чему-то стремитесь. Если у вас есть команда единомышленников, вы обязательно добьетесь успехов!", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил наставников и инструкторов, которые воспитывают новых победителей. Зачастую громкие победы на чемпионатах мира, олимпийских играх, начинаются с тренера-общественника.

"Благодарю вас за будущее нашей страны, за этих удивительных, спортивных детей, которые сегодня здесь!", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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