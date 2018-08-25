На "Самара Арене" прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта

В субботу. 25 августа, на стадионе "Самара Арена" прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта, завершившийся торжественной церемонией награждения.

Подростковые сборные из 15 регионов России соревновались в девяти индивидуальных и игровых видах спорта. Кроме того, на одном из лучших стадионов страны прошел финал десятого, юбилейного регионального турнира "Лето с футбольным мячом".

На форуме были презентованы лучшие практики по развитию детского спорта России, также о спортивном будущем российской молодежи дискутировали депутаты Госдумы, известные тренеры и спортсмены.

Фестиваль, на котором показательные выступления организовали гимнасты, авиамоделисты, туристические команды, тяжелоатлеты и другие спортивные федерации, побывало несколько тысяч человек.

Финальный аккорд — награждение — собрал на "Самара Арене" более 5 тыс. участников и зрителей.

Успешнее всех на самарской земле выступили новосибирцы, но и команды других регионов РФ дали бой сибирякам. Например, самарцы стали лучшими в мини-футболе и баскетболе.

Награды юные российские спортсмены получали из рук прославленной спортсменки, вдохновителя детского спортивного форума, депутата Госдумы Ирины Родниной и руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.

Настоящим праздником спорта назвал происходящее на "Самара Арене" руководитель Самарской области. Вручая медали и кубки победителям, он пожелал юным спортсменам новых побед и свершений.

"Нужно готовиться, тренироваться и побеждать. Иногда дворовые команды могут утереть нос самым элитным спортивным школам. Был бы характер, было бы желание, был бы командный дух. Так и в жизни происходит, если вы к чему-то стремитесь. Если у вас есть команда единомышленников, вы обязательно добьетесь успехов!", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил наставников и инструкторов, которые воспитывают новых победителей. Зачастую громкие победы на чемпионатах мира, олимпийских играх, начинаются с тренера-общественника.

"Благодарю вас за будущее нашей страны, за этих удивительных, спортивных детей, которые сегодня здесь!", — подчеркнул Дмитрий Азаров.