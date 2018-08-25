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Общество

В фестивале "Цветущая Самара" приняли участие 20 тыс. человек

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 августа, в Самаре прошел ежегодный фестиваль цветов "Цветущая Самара". В этом году фестиваль вернулся на своё традиционное место — в Струковский сад.

Впервые мероприятие началось за пределами основной площадки: от площади Революции по пешеходной улице Куйбышева до ворот старейшего городского парка прошло красочное костюмированное шествие.

В цветочном карнавале приняли участие самарские артисты в образе сказочных персонажей и танцоры в тематических костюмах, барабанное шоу, ретро автомобили и музыканты. Кроме того, в составе карнавального шествия проследовали цветочные платформы с композициями, оформленные лучшими флористами Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Поприветствовать участников и гостей фестиваля, а также познакомиться с работой интерактивных площадок пришла глава города Елена Лапушкина.

"Идея проведения карнавала родилась во время Чемпионата мира и очень полюбилась самарцам, поэтому мы решили в этом году начать фестиваль цветом именно с шествия, — пояснила Елена Лапушкина. — Сейчас уже идут переговоры с другими городами, и мы очень рассчитываем, что на будущий год фестиваль привлечет еще больше участников из других регионов".

Десятки тысяч цветов и множество флористических композиций украсили самые яркие объекты Струковского сада — фонтан "Мальчик и девочка", ротонду, грот, перголы. На газонах поселились множество изящных бабочек, фигуры "Белоснежка и семь гномов", "Сокол", "Шахматные фигуры", "Романтичная карета", "Скалы".

На сцене открытой эстрады и летнего театра прошли концертные программы с выступлениями лучших музыкальных джазовых и эстрадных исполнителей, номера от хореографических школ города, а также конкурс лучших "цветочных" костюмов.

Гости фестиваля смогли полюбоваться флористическим шоу, принять участие в мастер-классах по созданию цветочных композиций, литературных конкурсах, шахматном турнире, посетить творческие мастерские для детей и взрослых, а также стать свидетелями уникального перфоманса фестиваля "Пластилиновый дождь".

Кроме того, на традиционной выставке-продаже, которая разместилась вдоль Струковского сада по улице Куйбышева от Красноармейской до Шостаковича, гости и жители города могли приобрести различные цветы и саженцы, комнатные и садовые растения.

По предварительным данным, гостями фестиваля стали 20 тыс. человек, сообщает горадминистрация. 

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Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

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