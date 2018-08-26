Женщина погибла при пожаре на даче на полуострове Копылово

В субботу, 25 августа, в 22:44 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дачного дома в СТ "Гидромеханизатор" на п-ове Копылово в Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 25 кв. м. В тушении участвовали 14 человек, которые, используя четыре единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 23:37.
Тем временем в оперативных службах сообщают, что при пожаре погибла женщина, предположительно в возрасте около 35 лет.
Причины гибели человека и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?