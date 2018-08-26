Женщина погибла при пожаре на даче на полуострове Копылово

В субботу, 25 августа, в 22:44 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дачного дома в СТ "Гидромеханизатор" на п-ове Копылово в Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 25 кв. м. В тушении участвовали 14 человек, которые, используя четыре единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 23:37.

Тем временем в оперативных службах сообщают, что при пожаре погибла женщина, предположительно в возрасте около 35 лет.

Причины гибели человека и обстоятельства случившегося устанавливаются.