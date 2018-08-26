"Крылья Советов" расстались с Данилом Кленкиным

"Крылья Советов" по обоюдному согласию сторон покинул Данил Кленкин, сообщает сайт самарского клуба.

28-летний полузащитник перешедший в "Крылья Советов" в прошло сезоне, провел за самарцев 21 матч в Первенстве ФНЛ и Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами.