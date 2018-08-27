В Тольятти откроется "Центр российского кино"

В понедельник, 27 августа, в 18:00 в Тольятти на ул. Фрунзе, 16 откроется "Центр Российского Кино".
"Центр Российского Кино" в Тольятти совместно с Союзом кинематографистов Российской Федерации в Самарской области организуют съемки кино и прокат игровых и документальных фильмов для семейного просмотра.
В программе мероприятия: открытие нового городского арт-объекта "Камера! Мотор!", круглый стол по развитию регионального кинематографа, презентация нового полнометражного игрового фильма "Шанс" и показ документального фильма "Послевкусие" о создании фильма "Костя".
На круглом столе "Развитие регионального кинематографа в Самарской области" руководители "Центра Российского Кино" в Тольятти Роман Каргаполов, Игорь Литвинов и Андрей Антипенко представят предложения по развитию регионального кинематографа в Тольятти и Самарской области.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?