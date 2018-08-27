В Тольятти откроется "Центр российского кино"

В понедельник, 27 августа, в 18:00 в Тольятти на ул. Фрунзе, 16 откроется "Центр Российского Кино".

"Центр Российского Кино" в Тольятти совместно с Союзом кинематографистов Российской Федерации в Самарской области организуют съемки кино и прокат игровых и документальных фильмов для семейного просмотра.

В программе мероприятия: открытие нового городского арт-объекта "Камера! Мотор!", круглый стол по развитию регионального кинематографа, презентация нового полнометражного игрового фильма "Шанс" и показ документального фильма "Послевкусие" о создании фильма "Костя".

На круглом столе "Развитие регионального кинематографа в Самарской области" руководители "Центра Российского Кино" в Тольятти Роман Каргаполов, Игорь Литвинов и Андрей Антипенко представят предложения по развитию регионального кинематографа в Тольятти и Самарской области.