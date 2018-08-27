В Самаре пройдет бесплатная премьера фильма "Константин Головкин. История дома со слонами"

В среду, 29 августа, в 17:00 в кинотеатре "Художественный" пройдет премьера документально-постановочного фильма "Константин Головкин. История дома со слонами" (12+) и творческая встреча со съемочной группой кинокомпании "Урсус-Фильм" (Санкт-Петербург).

Съемки фильма прошли в Самаре в 2017 году. Получасовая лента рассказывает об одном из уникальных самарских памятников архитектуры — "Доме со слонами", а также о его создателе Константине Головкине. Главные роли исполнили артисты Самарского театра юного зрителя "СамАрт" Елена Голикова и Ярослав Тимофеев. Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области.

Режиссер Наталья Чернышева впервые побывала в Самаре в 2010 году и навсегда влюбилась в дачу Головкина: "Меня поразила личность Головкина, — вспоминает Наталья, — его невероятная любовь к родному городу и бесконечный интерес к окружающему. А его дом, это такая связующая нить между прошлым и настоящим, если хотите, это памятник ему и его жизни, воздвигнутый им самим. Он таким же был, как и этот дом… Интересным, необычным, смелым, он был мечтателем! А такой дом только мечтатель и смог бы придумать"…

В программе премьерного показа:

— 16.30 — встреча гостей в арт-фойе кинотеатра "Художественный" — презентация стенда с информацией о концепции дальнейшего использования "Комплекса дачи Головкина" в качестве туристического бренда.

— 17.00 — показ исторического документально-постановочного фильма "Константин Головкин. История дома со слонами";

— 17.30 — творческая встреча со съемочной группой кинокомпании "Урсус-Фильм", в которой примет участие актер, режиссер, продюсер Александр Тютрюмов.

Вход свободный, пригласительные можно получить в кассе кинотеатра.