В Самаре пройдет бесплатная премьера фильма "Константин Головкин. История дома со слонами"

В среду, 29 августа, в 17:00 в кинотеатре "Художественный" пройдет премьера документально-постановочного фильма "Константин Головкин. История дома со слонами" (12+) и творческая встреча со съемочной группой кинокомпании "Урсус-Фильм" (Санкт-Петербург).
Съемки фильма прошли в Самаре в 2017 году. Получасовая лента рассказывает об одном из уникальных самарских памятников архитектуры — "Доме со слонами", а также о его создателе Константине Головкине. Главные роли исполнили артисты Самарского театра юного зрителя "СамАрт" Елена Голикова и Ярослав Тимофеев. Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области.
Режиссер Наталья Чернышева впервые побывала в Самаре в 2010 году и навсегда влюбилась в дачу Головкина: "Меня поразила личность Головкина, — вспоминает Наталья, — его невероятная любовь к родному городу и бесконечный интерес к окружающему. А его дом, это такая связующая нить между прошлым и настоящим, если хотите, это памятник ему и его жизни, воздвигнутый им самим. Он таким же был, как и этот дом… Интересным, необычным, смелым, он был мечтателем! А такой дом только мечтатель и смог бы придумать"…
В программе премьерного показа:
— 16.30 — встреча гостей в арт-фойе кинотеатра "Художественный" — презентация стенда с информацией о концепции дальнейшего использования "Комплекса дачи Головкина" в качестве туристического бренда.
— 17.00 — показ исторического документально-постановочного фильма "Константин Головкин. История дома со слонами";
— 17.30 — творческая встреча со съемочной группой кинокомпании "Урсус-Фильм", в которой примет участие актер, режиссер, продюсер Александр Тютрюмов.
Вход свободный, пригласительные можно получить в кассе кинотеатра.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?