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Преступления Происшествия

В Кинель-Черкасском районе в ходе пьяный ссоры мужчина избил соседа

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение о госпитализации 34-летнего жителя с. Тимашево с травмой головы.

В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции выяснили, что мужчина был доставлен каретой скорой помощи из собственной квартиры. Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели жилплощадь, опросили мать пострадавшего, установили круг его общения.

Стражи порядка выяснили, что травму мужчина получил в ходе распития спиртных напитков со своими знакомыми, проживающими в соседнем доме. По предварительным данным, во время застолья у одного из соседей, 48-летнего мужчины, возник конфликт с потерпевшим, в ходе которого злоумышленник причинил ему телесные повреждения. Когда гости ушли, потерпевший почувствовал себя плохо, о чем сказал матери и пошел спать. Утром женщина обнаружила сына в бессознательном состоянии и вызвала скорую.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого в причинении травм потерпевшему полицейские задержали в тот же день по месту его проживания. Мужчина полностью признал свою вину в случившемся. Расследование уголовного дела продолжается.

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