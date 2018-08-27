Команда "СОК" стала абсолютным чемпионом международного союза КВН

Самарская команда "СОК" победила во "Встрече выпускников", прошедшей на сцене сочинского концертного зала "Фестивальный" 25 августа.

Самарские кавээнщики состязались с командой "Каzaxи" и по результатам игры, состоявшей из четырех конкурсов, опередили соперников на 0,5 балла.

"Сборы проходили легко только в первые пару дней, когда все съезжались, - рассказал участник команды КВН "СОК" Александр Волохов. - Но когда пошла настоящая подготовка с созданием номеров и шуток, все стало не так радужно. Пришлось работать. В таком режиме мы не работали очень давно. От этого было внутренне тяжело. Движения не "устаканивались", шутки не запоминались, песни не попадали в ноты. Буквально до самой игры шли репетиции. Это были необычные ощущения. Так долго мы никогда не репетировали. Когда объявили победителя, я не поверил. По ощущениям за кулисами, реакция зала на выступление казахов была ярче и громче. Но жюри в итоге приняло единственно верное решение".

Руководитель команды Сергей Ларионов рассказал, что для него это была не очень тяжелая игра, поскольку после чемпионства команды "СОК" в 2011 г. и после "Летнего кубка" 2013 года он продолжал заниматься КВН.

В составе жюри были Юлий Гусман, Семен Слепаков, Валдис Пельш, Сергей Светлаков, Михаил Галустян. По итогу встречи команда КВН "СОК" стала абсолютным чемпионом международного союза КВН.

Игроки не исключают, что это было их последнее совместное выступление. Ребята шутят, что оно было "как прощальный тур "AC/DC", только смешнее".

У самарцев же появилась возможность увидеть чемпионов совсем скоро - на "Кубке КВН губернатора Самарской области", который пройдет 6 сентября в "МТЛ-Арене". В борьбе за кубок также примут участие команды "РУДН" (Москва), "Вятка" (Киров) и самарские "Волжане СамГТУ".