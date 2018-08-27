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Общество

Татьяна Козлова: "На стратегической сессии я буду говорить о приоритете воспитания над обучением"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 августа, в Южном городе пройдет стратегическая сессия "Лучшее - детям". В ней примет участие уполномоченный по правам ребенка Самарской области Татьяна Козлова, которая выступит с докладом на тематической секции, посвященной проблемам воспитания.

"Учитывая мою должность, в своем докладе я буду говорить не столько об образовательном процессе, сколько о процессе воспитания в образовании, о выстраивании отношений в так называемом педагогическом треугольнике - учитель, ученик, родитель. Проблемы здесь есть", - рассказала она.

По словам Татьяны Козловой, сейчас вся система образования больше ориентирована на процесс обучения, особенно учитывая ЕГЭ и принципы конкурентности.

Она также рассказала, что красной нитью в ее докладе пройдет проблема школьных конфликтов и роли педагогов в их разрешении: "На протяжении многих лет среди всех обращений, которые поступают в нашу службу, обращения, связанные с системой образования, занимают ведущее место. Среди них существенная часть связана именно со школьными конфликтами".

"Я думаю, что национальный проект "Образование", который сейчас разрабатывается и будет реализовываться в течение ближайших шести лет, переставит акценты. Возможно, даже не просто выровняет чаши весов воспитания и обучения, а сделает акцент именно на воспитании", - надеется уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.

Свои предложения по включению в стратегию любой житель Самарской области может оставить на сайте 63lider.ru.

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