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В Южном городе пройдет стратегическая сессия "Лучшее - детям"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 августа, на площадке образовательного центра "Южный город" состоится стратегическая сессия "Лучшее - детям".

Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представили всех органов власти, федеральные и региональные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

В регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности", "Новая жизнь села".

На этой неделе в рамках сессии обсудят комплекс вопросов, касающихся семьи и детства: образование, воспитание, безопасность, отдых и оздоровление детей.

Работа поделена на четыре секции: "Воспитание: семья и школа", "Внешкольное образование - путь к успеху", "Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве", "Дошкольное образование - территория разнообразия детства".

В пленарном заседании и секциях примут участие глава Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования Татьяна Волосовец, руководители и педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей, представители организаций здравоохранения, культуры, социального обеспечения, представители органов исполнительной власти, конфессий, родительских объединений, спортивных и общественных организаций.

Свои предложения в "Стратегию лидерства" может внести каждый житель, отправив его на сайт http://63lider.ru.

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