Кадастровая палата Самарской области снизила срок рассмотрения заявок ветеранов ВОВ, сообщается в релизе ведомства.
Срок рассмотрения специалистами Кадастровой палаты Самарской области запросов в отношении объектов недвижимости, поданных ветеранами Великой Отечественной войны и пожилыми людьми, чей возраст и заслуги приравнены к статусу ветерана, сокращен до одного рабочего дня.
Также Кадастровая палата напоминает о возможности предоставления бесплатной услуги по выездному приему для ветеранов и инвалидов ВОВ и приравненным к ним граждан, проживающих в городах Самара и Тольятти.
Чтобы воспользоваться возможность выездного приема, необходимо подать заявку по телефону (846) 277-74-78 либо по адресу электронной почты filili66.kidistr.ru.
Если у ветерана возникают вопросы к руководству Кадастровой палаты Самарской области по теме кадастрового учета - обратиться на личный прием можно в тот же день без предварительной записи. Для этого необходимо в рабочее время приехать в центральный офис по адресу: Самара, ул. Ленинская, 25а.
Если у ветерана нет физической возможности обратиться на личный прием, то общение с руководителями региональной Кадастровой палаты можно организовать в режиме "онлайн", к примеру, провести видео-консультацию по Скайпу.
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