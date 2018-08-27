С 27 августа по маршруту Самара - Зольное начнут ходить скоростные "Восходы"

С 27 августа назначаются скоростные рейсы на теплоходе "Восход" по маршруту Самара - Зольное с заходом в Ширяево и Поляну им. Фрунзе. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие в Twitter.

"Во исполнение поручения врио губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова назначаются рейсы на скоростном транспортном маршруте "Самара-Зольное" на теплоходе "Восход" с 27 августа 2018 года. Будьте внимательны при планировании поездки!", — говорится в сообщении.

Поручение было дано Дмитрием Азаровым по обращению жителей во время посещения Жигулевска 21 августа.