С 27 августа по маршруту Самара - Зольное начнут ходить скоростные "Восходы"

С 27 августа назначаются скоростные рейсы на теплоходе "Восход" по маршруту Самара - Зольное с заходом в Ширяево и Поляну им. Фрунзе. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие в Twitter.
"Во исполнение поручения врио губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова назначаются рейсы на скоростном транспортном маршруте "Самара-Зольное" на теплоходе "Восход" с 27 августа 2018 года. Будьте внимательны при планировании поездки!", — говорится в сообщении.
Поручение было дано Дмитрием Азаровым по обращению жителей во время посещения Жигулевска 21 августа.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....