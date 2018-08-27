В Ставропольском районе отремонтируют пять участков дороги Тольятти – Хрящевка

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчиков, которые разработают проектную документацию, необходимую для капитального ремонта пяти участков дороги Тольяти – Хрящевка в Ставропольском районе.
Соответствующие аукционы размещены на портале госзакупок.
9,6 млн руб. региональный минтранс готов потратить на разработку проекта капремонта дороги Тольятти – Хрящевка на трех участках: 10,9 – 12,4 км, 17,7 – 20,3 км, 41,9 – 43,2 км.
Еще 22,6 млн руб. выделят на разработку проекта ремонта этой дороги на участках 12,4 – 17,7 км и 20, 3 – км 41, 9 км.
Все работы должны быть выполнены до середины мая 2019 года.
Подрядчиков должны определить 13 сентября.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.