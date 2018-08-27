В Ставропольском районе отремонтируют пять участков дороги Тольятти – Хрящевка

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчиков, которые разработают проектную документацию, необходимую для капитального ремонта пяти участков дороги Тольяти – Хрящевка в Ставропольском районе.

Соответствующие аукционы размещены на портале госзакупок.

9,6 млн руб. региональный минтранс готов потратить на разработку проекта капремонта дороги Тольятти – Хрящевка на трех участках: 10,9 – 12,4 км, 17,7 – 20,3 км, 41,9 – 43,2 км.

Еще 22,6 млн руб. выделят на разработку проекта ремонта этой дороги на участках 12,4 – 17,7 км и 20, 3 – км 41, 9 км.

Все работы должны быть выполнены до середины мая 2019 года.

Подрядчиков должны определить 13 сентября.