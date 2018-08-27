В Поволжском округе детям предоставлены широкие возможности для развития

В 2018 году Поволжскому образовательному округу исполняется 15 лет. Все эти годы он развивался в соответствии с государственными приоритетами. О том, насколько учреждения Новокуйбышевска и Волжского района готовы к решению масштабных задач нового федерального проекта "Образование", рассказывает руководитель округа Светлана Сазонова.
- "Образование" включает в себя проект "Учитель будущего". Среди его основных мероприятий - конкурсы профессионального мастерства. Расскажите о ваших достижениях в конкурсном движении.
- В нашей копилке достижений - две победы в областном конкурсе "Учитель года Самарской области": в 2009 г. Наталья Чеснокова, учитель гимназии №1 г. Новокуйбышевска и в 2018 г. Екатерина Балькина, учитель информатики школы Южного города. Сейчас Екатерина Александровна готовится к участию во всероссийском этапе конкурса. Еще три "Учителя года России" работают в образовательных учреждениях округа: Алексей Осипов, директор школы №15 г. Новокуйбышевска, Владимир Кильдюшкин - директор школы Южного города и его заместитель Владимир Пономаренко.
Большое внимание уделяем организации окружных конкурсов. В этом году у нас стартовал первый территориальный конкурс "Педагог-наставник", основная цель которого - развитие системы наставничества в учреждениях.
- Не менее важен в федеральной программе проект "Успех каждого ребенка". Каким образом осуществляется поддержка талантливых детей?
- Многочисленные олимпиадные и конкурсные программы открывают широкие возможности для школьников: получение премий губернатора и грантов благотворительного фонда "Виктория", включение в губернаторский реестр, поступление в лучшие вузы. Приятно отметить, что наши школьники успешно эти возможности используют.
Ежегодно около 2 тыс. старшеклассников участвует в территориальном этапе всероссийской олимпиады школьников. По количеству победителей и призеров мы уступаем только Самаре, Тольятти и Сызрани. Есть у нас и высокие результаты в заключительном этапе всероссийской олимпиады. Так, выпускница новокуйбышевской школы №3 Валерия Селиванова дважды становилась призером по обществознанию.
Большое внимание уделяем подготовке и участию наших ребят в таких престижных олимпиадах, как "Звезда", "Саммат". В этом году 33 работы округа (это 28% от представленных работ) стали победителями заочного регионального этапа и вышли в очный этап областной программы "Взлет". Проявить себя в качестве исследователей нашим школьникам помогают окружные конференции "Юные дарования 21 века", "Юнивика", "Информика", "Инфотешка", "Юный техноLOG 21 века".
- Наша страна имеет давние традиции патриотического воспитания подрастающего поколения. Как в этом направлении работают в Поволжском округе?
- Не секрет, что важно не только научить детей, но и вложить в их души любовь к своей Родине. В нашем округе тому способствует активная поисковая работа по присвоению школам имен героев, деятельность военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, открытие новых школьных музеев.
В "Поволжском Доме учителя" располагается особенный музей - музей истории образования "Истоки". Совместный труд педагогов и школьников систематизируется на интернет-ресурсе "Лента времени". Издана энциклопедия истории развития образовательных учреждений округа, готовится к изданию книга "Поволжский образовательный округ", посвященная нашему 15-летию.
В округе работают муниципальные штабы ученического самоуправления. Их активисты помогают наладить деятельность органов самоуправления во всех школах.
В январе-феврале 2018 года для 375 активистов округа была организована 24-дневная профильная смена "25 час". В течение трех недель ребята, помимо участия в мастер-классах, работали над созданием собственной модели самоуправления.
Особенное педагогическое событие состоялось весной 2018 года - профильная медиасмена "25 кадр". 24 дня 377 детей нашей области обучались актерскому мастерству, азам журналистики, правилам стиля, самопрезентации и многому другому.
- Важнейшей составляющей современной системы образования является развитие технического творчества. Удается ли заинтересовать этой деятельностью детей в вашем округе?
- 11,7% детей сегодня занимаются в творческих объединениях технической направленности. Ежегодно открываются новые объединения и группы, в которых реализуются дополнительные программы. В ЦВР - это "3D-прототипирование", "Робототехника", "Инженерная школа". В ЦДЮТ - "Мир EV3", "Робототехника и электроника", "Лего-конструирование", "Проектирование и дизайн".
В этом году были утверждены три модели развития технического творчества. Они разработаны ЦВР, ЦДЮТ и школой Южного города. Еще одним важным решением стало внедрение в образовательный процесс новых направлений технического творчества: беспилотные технологии, разработка роботов на Ардуино, 3D-моделирование и виртуальная дополненная реальность, робототехника, программирование (It-квант). Детям это интересно, и технические виды творчества, вне всякого сомнения, и дальше будут развиваться.
- Пожалуй, ни в одном другом образовательном округе нет такого тесного взаимодействия с благотворительными организациями, как в вашем…
- Действительно, за 15 лет своего существования благотворительный фонд "Виктория" стал своего рода "оберегом" Поволжского округа. Проекты, которые он сегодня поддерживает, затрагивают почти все сферы системы образования. Большое внимание фонд уделяет проблеме инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. На средства "Виктории" создан "Поволжский Дом учителя", где оборудованы современные учебные аудитории, компьютерный класс, онлайн-конференц-зал, медиатека, педагогическая гостиная и многое другое.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)