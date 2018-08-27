В Поволжском округе детям предоставлены широкие возможности для развития

В 2018 году Поволжскому образовательному округу исполняется 15 лет. Все эти годы он развивался в соответствии с государственными приоритетами. О том, насколько учреждения Новокуйбышевска и Волжского района готовы к решению масштабных задач нового федерального проекта "Образование", рассказывает руководитель округа Светлана Сазонова.

- "Образование" включает в себя проект "Учитель будущего". Среди его основных мероприятий - конкурсы профессионального мастерства. Расскажите о ваших достижениях в конкурсном движении.

- В нашей копилке достижений - две победы в областном конкурсе "Учитель года Самарской области": в 2009 г. Наталья Чеснокова, учитель гимназии №1 г. Новокуйбышевска и в 2018 г. Екатерина Балькина, учитель информатики школы Южного города. Сейчас Екатерина Александровна готовится к участию во всероссийском этапе конкурса. Еще три "Учителя года России" работают в образовательных учреждениях округа: Алексей Осипов, директор школы №15 г. Новокуйбышевска, Владимир Кильдюшкин - директор школы Южного города и его заместитель Владимир Пономаренко.

Большое внимание уделяем организации окружных конкурсов. В этом году у нас стартовал первый территориальный конкурс "Педагог-наставник", основная цель которого - развитие системы наставничества в учреждениях.

- Не менее важен в федеральной программе проект "Успех каждого ребенка". Каким образом осуществляется поддержка талантливых детей?

- Многочисленные олимпиадные и конкурсные программы открывают широкие возможности для школьников: получение премий губернатора и грантов благотворительного фонда "Виктория", включение в губернаторский реестр, поступление в лучшие вузы. Приятно отметить, что наши школьники успешно эти возможности используют.

Ежегодно около 2 тыс. старшеклассников участвует в территориальном этапе всероссийской олимпиады школьников. По количеству победителей и призеров мы уступаем только Самаре, Тольятти и Сызрани. Есть у нас и высокие результаты в заключительном этапе всероссийской олимпиады. Так, выпускница новокуйбышевской школы №3 Валерия Селиванова дважды становилась призером по обществознанию.

Большое внимание уделяем подготовке и участию наших ребят в таких престижных олимпиадах, как "Звезда", "Саммат". В этом году 33 работы округа (это 28% от представленных работ) стали победителями заочного регионального этапа и вышли в очный этап областной программы "Взлет". Проявить себя в качестве исследователей нашим школьникам помогают окружные конференции "Юные дарования 21 века", "Юнивика", "Информика", "Инфотешка", "Юный техноLOG 21 века".

- Наша страна имеет давние традиции патриотического воспитания подрастающего поколения. Как в этом направлении работают в Поволжском округе?

- Не секрет, что важно не только научить детей, но и вложить в их души любовь к своей Родине. В нашем округе тому способствует активная поисковая работа по присвоению школам имен героев, деятельность военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, открытие новых школьных музеев.

В "Поволжском Доме учителя" располагается особенный музей - музей истории образования "Истоки". Совместный труд педагогов и школьников систематизируется на интернет-ресурсе "Лента времени". Издана энциклопедия истории развития образовательных учреждений округа, готовится к изданию книга "Поволжский образовательный округ", посвященная нашему 15-летию.

В округе работают муниципальные штабы ученического самоуправления. Их активисты помогают наладить деятельность органов самоуправления во всех школах.

В январе-феврале 2018 года для 375 активистов округа была организована 24-дневная профильная смена "25 час". В течение трех недель ребята, помимо участия в мастер-классах, работали над созданием собственной модели самоуправления.

Особенное педагогическое событие состоялось весной 2018 года - профильная медиасмена "25 кадр". 24 дня 377 детей нашей области обучались актерскому мастерству, азам журналистики, правилам стиля, самопрезентации и многому другому.

- Важнейшей составляющей современной системы образования является развитие технического творчества. Удается ли заинтересовать этой деятельностью детей в вашем округе?

- 11,7% детей сегодня занимаются в творческих объединениях технической направленности. Ежегодно открываются новые объединения и группы, в которых реализуются дополнительные программы. В ЦВР - это "3D-прототипирование", "Робототехника", "Инженерная школа". В ЦДЮТ - "Мир EV3", "Робототехника и электроника", "Лего-конструирование", "Проектирование и дизайн".

В этом году были утверждены три модели развития технического творчества. Они разработаны ЦВР, ЦДЮТ и школой Южного города. Еще одним важным решением стало внедрение в образовательный процесс новых направлений технического творчества: беспилотные технологии, разработка роботов на Ардуино, 3D-моделирование и виртуальная дополненная реальность, робототехника, программирование (It-квант). Детям это интересно, и технические виды творчества, вне всякого сомнения, и дальше будут развиваться.

- Пожалуй, ни в одном другом образовательном округе нет такого тесного взаимодействия с благотворительными организациями, как в вашем…

- Действительно, за 15 лет своего существования благотворительный фонд "Виктория" стал своего рода "оберегом" Поволжского округа. Проекты, которые он сегодня поддерживает, затрагивают почти все сферы системы образования. Большое внимание фонд уделяет проблеме инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. На средства "Виктории" создан "Поволжский Дом учителя", где оборудованы современные учебные аудитории, компьютерный класс, онлайн-конференц-зал, медиатека, педагогическая гостиная и многое другое.