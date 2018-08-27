Детский сад "Василек" активно участвует в инновационных мероприятиях округа

Каждый день, приходя на любимую работу, воспитатели новокуйбышевского детского сада "Василек" с удовольствием погружаются в свою профессиональную деятельность, требующую педагогического мастерства, готовности к постоянному, творческому саморазвитию и самореализации.

Без всех вышеперечисленных качеств невозможно решение задач ни обучения, ни воспитания, ни образования в целом. В этом убеждены педагоги детского сада, которых отличает упорство в работе и воля к победе. Потому неудивительно, что в общественной акции "Педагог по призванию" в 2018 году по результатам интернет-голосования лидируют заведующий Валентина Симакова в номинации "Педагог-руководитель" и воспитатель Ольга Аникина в номинации "Лучший педагог-наставник". Благодаря профессиональной компетентности каждого педагога детский сад с первых дней создания Поволжского округа стал активным участником его инновационных мероприятий. Педагоги этого дошкольного учреждения шесть раз становились призерами территориального конкурса профмастерства "Воспитатель года". Четырежды "Василек" выигрывал "Фестиваль здоровья".

Три года назад руководитель Поволжского управления Светлана Сазонова предложила детским садам взяться за развитие нового направления — технического профиля. И "Василек" стал одним из тех, кто эту идею реализовал. Работы его воспитанников были представлены на региональном фестивале "РобоФест". А на всероссийских конкурсах "Икаренок" и "Красный, желтый, зеленый" ребята вместе с воспитателями стали победителями.

Успешно участвует детсад и в конференции по техническому творчеству "Юный техноLOG 21 века". И вот уже два года как "Василек" получил статус региональной площадки по использованию робототехники в образовательном процессе. Также коллектив готов включиться в реализацию новой модели профильного образования химико-технологического кластера "Роснефть" — образование" с дошкольной до производственной ступени.

Валентина Симакова, заведующий СП "Детский сад "Василек" Новокуйбышевска:

— Поволжскому образовательному округу повезло с руководителем, который не стоит на месте. Светлана Сазонова умеет подать идею так, что невольно ее подхватываешь и стараешься реализовать на самом высоком уровне.