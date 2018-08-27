Детский сад "Василек" активно участвует в инновационных мероприятиях округа

Каждый день, приходя на любимую работу, воспитатели новокуйбышевского детского сада "Василек" с удовольствием погружаются в свою профессиональную деятельность, требующую педагогического мастерства, готовности к постоянному, творческому саморазвитию и самореализации.
Без всех вышеперечисленных качеств невозможно решение задач ни обучения, ни воспитания, ни образования в целом. В этом убеждены педагоги детского сада, которых отличает упорство в работе и воля к победе. Потому неудивительно, что в общественной акции "Педагог по призванию" в 2018 году по результатам интернет-голосования лидируют заведующий Валентина Симакова в номинации "Педагог-руководитель" и воспитатель Ольга Аникина в номинации "Лучший педагог-наставник". Благодаря профессиональной компетентности каждого педагога детский сад с первых дней создания Поволжского округа стал активным участником его инновационных мероприятий. Педагоги этого дошкольного учреждения шесть раз становились призерами территориального конкурса профмастерства "Воспитатель года". Четырежды "Василек" выигрывал "Фестиваль здоровья".
Три года назад руководитель Поволжского управления Светлана Сазонова предложила детским садам взяться за развитие нового направления — технического профиля. И "Василек" стал одним из тех, кто эту идею реализовал. Работы его воспитанников были представлены на региональном фестивале "РобоФест". А на всероссийских конкурсах "Икаренок" и "Красный, желтый, зеленый" ребята вместе с воспитателями стали победителями.
Успешно участвует детсад и в конференции по техническому творчеству "Юный техноLOG 21 века". И вот уже два года как "Василек" получил статус региональной площадки по использованию робототехники в образовательном процессе. Также коллектив готов включиться в реализацию новой модели профильного образования химико-технологического кластера "Роснефть" — образование" с дошкольной до производственной ступени.
Валентина Симакова, заведующий СП "Детский сад "Василек" Новокуйбышевска:
— Поволжскому образовательному округу повезло с руководителем, который не стоит на месте. Светлана Сазонова умеет подать идею так, что невольно ее подхватываешь и стараешься реализовать на самом высоком уровне.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)