Около СамГУПС 1 сентября ограничат движение транспорта

В связи с празднованием Дня знаний, которое организует Самарский государственный университет путей сообщения, в Самаре с 09:00 до 13:00 1 сентября будет ограничено движение транспорта по ул. Свободы от ул. XXII Партсъезда до Первого Безымянного переулка.

Как сообщает пресс-служба горадминстрации, ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

Также на указанном участке ул. Свободы с 20:00 31 августа до 13:00 1 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспорта.