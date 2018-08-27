Около СамГУПС 1 сентября ограничат движение транспорта

В связи с празднованием Дня знаний, которое организует Самарский государственный университет путей сообщения, в Самаре с 09:00 до 13:00 1 сентября будет ограничено движение транспорта по ул. Свободы от ул. XXII Партсъезда до Первого Безымянного переулка.
Как сообщает пресс-служба горадминстрации, ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Также на указанном участке ул. Свободы с 20:00 31 августа до 13:00 1 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспорта.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....