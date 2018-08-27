С самого открытия — в ноябре 1984 года — новокуйбышевский детский сад "Кораблик" дает воспитанникам социальный опыт.
Все 34 года "Кораблик" успешно следует по пути внедрения самых актуальных, инновационных методов воспитания детей под руководством бессменного капитана — отличника просвещения Марии Типушковой. Она постоянно заряжает энтузиазмом и новыми идеями свою дружную команду, в которую собрала творческих и инициативных педагогов.
Благодаря коллективу, постоянно ищущему, разрабатывающему и внедряющему самые актуальные и эффективные инновационные технологии дошкольного образования, "Кораблик" дважды становился победителем областного конкурса "Детский сад года" и еще два раза первенствовал на его территориальном этапе. И неоднократно выигрывал областной конкурс "ЭкоЛидер", что говорит о высоком уровне работы педагогического коллектива в приоритетном для детсада направлении — экологическом воспитании.
Деятельность педагогов детсада не раз высоко оценивалась коллегами. Они добивались успехов в различных профессиональных конкурсах. Так, пять педагогов становились финалистами областного этапа конкурса "Воспитатель года".
Стремление дать детям все самое лучшее для их всестороннего развития в свое время привело к тому, что "Кораблик" стал первым в Новокуйбышевске дошкольным учреждением, работающим по системе Марии Монтессори. На базе этого детсада, согласно разработанной здесь системе "Алые паруса", организован Центр воспитательной работы в микрорайоне. С 2014 года детский сад является региональной пилотной площадкой по внедрению ФГОС ДО по направлению "Речевое развитие дошкольников". За четыре года работы воспитатели научили детей составлять и сочинять сказки, рассказы, простые стихотворные формы с применением фантазийного бинома, перфокарт и синквейна.
В этом году детский сад выбрал еще одно направление работы — робототехника, курирует которое Вера Борисовна Бадун.
Воспитатели работают по нескольким авторским программам, среди которых программа по оздоровлению дошкольников "Лучи здоровья" и программа по экологическому воспитанию "Нескучный сад". Педагогами Светланой Анатольевной Митрофановой и Марией Александровной Земсковой разработана технология "проблемные кейсы", занимаясь по которой, дети в игре учатся взаимодействовать со сверстниками и принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях. Эту технологию в "Кораблике" внедряют, став всероссийской инновационной площадкой Российской академии образовании по разработке новых форм развития инициативности и самостоятельности дошкольников для дальнейшего успешного обучения в школе.
Эксперимент по использованию этой технологии в развитии детей проводится в подготовительной группе. При этом дети взаимодействуют целенаправленно и с педагогами, и с ребятами в младших группах. Им они, например, показывают сказки с героями, которых сделали самостоятельно из подручных материалов. Подключаются к их занятиям во время "Клубного часа", когда сами выбирают: чем и с кем им интереснее заниматься — лепкой, конструированием и т. д. Таким образом, перед школой дети получают значительный социальный опыт, который поможет им успешно адаптироваться на следующей образовательной ступени. И, по утверждению педагогов, у них еще много идей, воплощение которых в жизнь поможет их воспитанникам стать успешными и творческими людьми.
Светлана Митрофанова, старший воспитатель ГБОУ ООШ № 19 СП "Детский сад "Кораблик":
— Занимаясь с "проблемными кейсами" — играя, проводя исследования, решая, как и из чего сделать недостающие для игры и опытов элементы, — дети учатся договариваться друг с другом. Их захватывает этот процесс, они с неподдельным интересом ищут выход из сложившейся ситуации, развивая еще и творческое мышление.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)