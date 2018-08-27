Самарская область входит в ТОП-3 по ПФО по объему ввода в эксплуатацию жилых домов

По объему ввода в эксплуатацию жилых домов Самарская область входит в тройку лидеров по Приволжскому федеральному округу.

Аналитическую записку "Основные показатели строительной отрасли Самарской области и ее позиционирование в составе ПФО" за период января-июля 2018 г. подготовил СОФЖИ по поручению регионального министерства строительства.

В записке рассмотрены основные показатели строительной отрасли Самарского региона, такие как объем работ и услуг по виду деятельности "строительство" и ряд других.

По численности населения на 1 января 2018 г. Самарская область находится на четвертом месте после Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Нижегородской области. На 1 января 2018 г. на территории Самарской области проживало 3,2 млн человек (10,81% от общей численности на территории ПФО).

За семь месяцев 2018 г. в регионе было введено в эксплуатацию 760 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 10,8% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом.

По объему ввода за указанный период Самарская область стабильно находится в тройке лидеров, наряду с Республикой Татарстан (1,3 млн кв. м общей площади жилых домов, или 18,8% от общего объема ввода по ПФО) и Республикой Башкортостан (1 млн кв. м общей площади жилых домов, или 14,87% от общего объема ввода по ПФО).