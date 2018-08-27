Очереди за селфи и розы за улыбку: как в Самаре прошел фестиваль цветов

В субботу, 25 августа, в Струковском саду прошел фестиваль "Цветущая Самара". Событие вызвало небывалый ажиотаж. Для того чтобы получить заветный снимок, в фотозонах выстраивались длинные очереди, а на территории парка было сложно найти человека, который бы не делал селфи. Как женщины боролись за место около цветов и как можно было получить цветы "просто так" — корреспондент "Волга Ньюс" побывал на празднике.

"За мной будете, давай еще раз, я не так получилась", — по всему парку звучат голоса гостей, которые жадно делают снимки. Настолько жадно, что на мобильные телефоны фотографируют буквально все: будь то одинокий, но красивый горшечный цветок или импровизированный маленький мостик, который можно запросто перешагнуть. На мостик садятся, облокачиваются, ложатся и придумывают десятки вариантов для позирования.

Все это сопровождается советами для начинающих фотографов. Фотографы держатся, покорно снимают и все ради того, чтобы через секунду поменяться местами с "моделью".

Струковский сад принимает фестиваль "Цветущая Самара". До этого мероприятие на протяжении нескольких лет проходило в парке Дружбы. Его смысл в том, что компании, которые занимаются озеленением территорий, представляют свои достижения, коллектив активистов из каждого городского района обустраивает зеленую композицию, флористы проводят мастер-классы, а для любителей-цветоводов открыта ярмарка-продажа саженцев.

Событие проходит под аккомпанемент местных музыкальных коллективов, которые неустанно выступают на сцене в течение нескольких часов.

Из нового на фестивале — яркий карнавал, который прошел по ул. Куйбышева. Организаторы впервые задействовали движущиеся платформы с цветочными композициями, а сопровождали их барышни в костюмах роз, пионов и фиалок.

В "Струкачах" флористы проводили мастер-классы по созданию цветочных композиций. "Ученики" могли унести с собой собранные букеты. По словам организаторов события, в этом году цветов, которые были использованы в оформлении территории было как никогда много. Ими украсили все достопримечательности парка. Специалисты по озеленению представили новые ландшафтные композиции "Скалы", "Шахматные фигуры", "Бабочка на шаре", "Романтичная карета".

В одной из беседок, украшенной свисающими цветочными композициями, в разгар фестиваля началась выездная регистрация брака. Расчетливым молодоженам, вероятно, удалось сэкономить на оформлении.

Пышное убранство Струковского сада, даже спустя три часа после официального начала мероприятия, продолжало привлекать гостей. Очереди выстраивались для того, чтобы сделать заветный снимок в фотозоне.

"С утра мы даже людей не могли в очередь поставить. Нас как водой обтекало. Все хотели фотографироваться, — рассказывает Ксения Стасова. Она предоставила карету, которую украсили цветами. Во время нашего разговора к очереди присоединяются все новые желающие. Естественно все они — дамы.

"Сколько вы ждали?" — интересуюсь у счастливицы, которая выходит из кареты. У нее есть заветный снимок и испорченные отношения с подругой. "Фотограф" никак не могла найти функцию резкости, чем задерживала процесс и вызывала раздражение стоящих в очереди.

"Я ждала всего минуты три, ничего страшного. Это того стоит", — рассказывает барышня.

Но фотографировались в этот день не только представительницы прекрасной половины человечества. Больше всего мужчин было замечено около композиции "Белоснежка и семь гномов". По наблюдениям, большим интересом пользовались топиарные скульптуры именно коротышек, а не высокой красавицы.

"Да что ж вы их губите!" — деятельная дама, стоя около ландшафтной композиции, изображающей пруд, мельницу и деревенскую идиллию, изымает из нее глиняный горшок и черпает воду из импровизированного ручья. Авторы работы решили добавить романтики и украсили деревянный заборчик подсолнухами. Но цветы просто "подвесили", оставив без земли и воды. Подсолнухи завяли.

"Это же мои любимые цветы! Как так можно!", — активистка поливает растения. "Вот, я все вернула. Вот ваш горшок. Растите, мои милые", — желает она цветам доброго здравия и удаляется.

На одной из площадок разместили большое количество роз в горшках. На удивление людей здесь не так много, как около фотозон.

Пытаюсь узнать цену, девушка справа сообщает, что все цветы здесь они раздают бесплатно. От этого еще удивительнее становится отсутствие давки. Инсталляция одной из флористических компаний выполнена в стилистике планеты "Маленького Принца".

"Мы каждому хорошему человеку, который любит цветы дарим по одной розе. - Как вы определяете: хороший он или нет? — Когда человек подходит, улыбается, то это сразу понятно: цветы — это любовь", — рассказывает представитель фирмы Мария Кушаева.

Любовь к цветам в этот день выразили больше 20 тысяч человек — такие данные привели организаторы мероприятия. В их планах в следующем году увеличить число участников. Возможно, тогда увеличится и количество гостей. Главное, чтобы на всех хватило площадок для фотографий.