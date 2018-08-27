Николай Брусникин посетил ТГУ и обсудил перспективные стратегические проекты

Тольяттинский государственный университет посетил врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин.

Напомним, в начале августа в областном минпроме прошло совещание "Стратегии и инвестиционные планы развития промышленных предприятий Самарской области. Перспективы по обеспечению экономического прорыва" с участием представителей областных вузов.

"После совещания мы переговорили с Николаем Юрьевичем Брусникиным, - рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал. - Обсудили проекты, реализуемые в рамках Программы развития ТГУ в интересах Самарской области, в том числе развитие распределенного инжинирингового центра на базе ТГУ, и пригласили его лично ознакомиться с нашей материально-технической базой".

В ходе своего визита Николай Брусникин оценил научный и инновационный потенциал университета, а также ознакомился со стратегическими проектами Программы развития ТГУ как опорного вуза. Глава ведомства отметил, что научная база университета и реализуемые ТГУ проекты должны создавать в Тольятти среду, которая станет основой экономического и социального прорыва и для города, и для Самарской области.

В 2017 г. ТГУ получил статус опорного вуза Самарской области и Центра инновационного и технологического развития губернии. Обе Программы согласованы со "Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года" и приоритетным проектом "Вузы как центры пространства создания инноваций" (утвержден президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам).

Николай Брусникин - выпускник Тольяттинского политехнического института 1982 года (ныне - ТГУ) - отметил, что в альма-матер произошли значительные изменения и реализуемые в вузе проекты могут стать основой экономического и социального прорыва и для города, и для Самарской области.

В лабораториях Научно-исследовательского института прогрессивных технологий (НИИПТ) и Центра оценки соответствия продукции наноиндустрии главу областного минпрома заинтересовали разработки ученых ТГУ по очистке сточных вод промышленных предприятий.

Напомним, важность экологической темы в своем послании Федеральному собранию подчеркнул президент России Владимир Путин: "С 2019 года на экотехнологии в России должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды".

В Тольяттинском госуниверситете уже разработана эффективная и относительно малозатратная технология по очистке вод. Как отметил руководитель научно-исследовательского отдела "Нанокатализаторы и функциональные материалы" НИИПТ ТГУ, профессор Анатолий Викарчук, для продолжения работы, создания из "пилотных" установок промышленного оборудования и его серийного выпуска необходима поддержка как со стороны государства, так и со стороны индустриальных партнеров. Николай Брусникин пообещал оказать содействие в поиске заинтересованных лиц для реализации научных разработок в промышленных масштабах.

"Подобная взаимосвязь инноваций, научных разработок и их коммерциализация - это серьезный, но и непростой путь, по которому вы идете, - подчеркнул Николай Брусникин. - У вас есть главное - увлеченность преподавателей и студентов наукой. Будем оказывать вам помощь, в том числе по взаимодействию с промышленным комплексом региона для коммерциализации научных разработок".

В ходе визита на площадку Высшей инженерной школы врио министра презентовали Центр Formula Student, где студенты ТГУ конструируют и вручную собирают уникальные транспортные средства: гоночные болиды, байдарки и электрокары на солнечных батареях. Команды Тольяттинского госуниверситета - Togliatti Racing Team и Togliatti Solar Team - занимают призовые места в международных студенческих инженерных соревнованиях. По мнению Николая Брусникина, этот проект можно считать прорывным, так как в его рамках будущие инженеры получают опыт проектно-ориентированного обучения в части инжиниринга.

Среди интересных разработок ТГУ - и каркасно-модульное транспортное средство "Сержант" (КМТС "Сержант"). Автомобиль имеет уникальную раму и цельносварной алюминиевый каркас. В 2017 г. на международном военно-промышленном форуме "Армия-2017" экспериментальный образец "Сержанта" был отмечен среди 16 тыс. экспонатов. В ближайшее время ТГУ при поддержке индустриальных партнеров планирует собрать два новых прототипа КМТС с улучшенной рамой.

В завершение рабочего визита Николай Брусникин познакомился с еще одним стратегическим проектом университета - Центром гуманитарных технологий и медиакоммуникаций, который служит примером реализации дуального образования и кросс-дисциплинарной базой практики для студентов различных направлений. В молодежный медиахолдинг ТГУ "Есть talk!" входят редакции радио и телевидения "ТОЛК ТВ", газет "Тольяттинский университет" и Speechʼka, сайтов и пресс-служба вуза.

"Очень рад снова оказаться в стенах родного мне университета. Скажу честно: приятно удивлен, - подчеркнул Николай Брусникин. - Уровень созданных в ТГУ лабораторий показывает, что в вузе работают увлеченные люди, которым интересна наука с практической стороны. Часть оборудования, на котором работают ученые ТГУ, я видел только в зарубежных вузах. Как я мог убедиться в ходе экскурсии, вы проводите разного рода исследования, предлагаете научные разработки именно с перспективой выхода на реальный сектор экономики. И в этом ТГУ опережает многие ведущие вузы России. Вы находите свои ниши, где можете предложить что-то новое".