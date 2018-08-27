Черный дым над Тольятти: на "СИБУРе" объяснили горение факела

В понедельник, 27 августа, в соцсетях появились фотографии с черным дымом от горящего факела на площадке "СИБУР Тольятти".

В пресс-службе предприятия пояснили, что причиной кратковременного горения факела стало снижение внешнего напряжения в сетях электроснабжения, из-за которого часть продуктов производства было отправлено на сжигание.

"В связи с выводом в ремонт автотрансформатора на подстанции "Азот" филиала ПАО "ФСК ЕЭС" 27 августа 2018 года произошло снижение напряжения в сетях электроснабжения "СИБУР Тольятти", — сообщили производственники. — В результате работ по восстановлению уровня напряжения в 8:54 на предприятии произошел кратковременный останов компрессорного оборудования. Согласно технологической схеме продукты производства были частично переведены на факел с 8:55 до 9:20. В процессе сжигания углеводороды разложились на воду и СО2".

На предприятии уточнили, что несанкционированных выбросов углеводородов не было. После остановки оборудование было запущено повторно. Сейчас технологический режим в норме.