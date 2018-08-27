Черный дым над Тольятти: на "СИБУРе" объяснили горение факела

В понедельник, 27 августа, в соцсетях появились фотографии с черным дымом от горящего факела на площадке "СИБУР Тольятти".
В пресс-службе предприятия пояснили, что причиной кратковременного горения факела стало снижение внешнего напряжения в сетях электроснабжения, из-за которого часть продуктов производства было отправлено на сжигание.
"В связи с выводом в ремонт автотрансформатора на подстанции "Азот" филиала ПАО "ФСК ЕЭС" 27 августа 2018 года произошло снижение напряжения в сетях электроснабжения "СИБУР Тольятти", — сообщили производственники. — В результате работ по восстановлению уровня напряжения в 8:54 на предприятии произошел кратковременный останов компрессорного оборудования. Согласно технологической схеме продукты производства были частично переведены на факел с 8:55 до 9:20. В процессе сжигания углеводороды разложились на воду и СО2".
На предприятии уточнили, что несанкционированных выбросов углеводородов не было. После остановки оборудование было запущено повторно. Сейчас технологический режим в норме.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....