В Самарской области в ближайшие дни ожидается жаркая погода

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 2°C выше среднего многолетнего значения.

В понедельник, 27 августа, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 22… 27°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Во вторник, 28 августа, синоптики также прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит 7… 12°C, днем 22… 27°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В среду, 29 августа, осадков также не ожидается. Ночью столбик термометра опустится от 14 до 9°C, днем поднимется от 24 до 29°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Такая же погода ожидается в четверг, 30 августа.