В Самарской области в ближайшие дни ожидается жаркая погода

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 2°C выше среднего многолетнего значения.
В понедельник, 27 августа, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 22… 27°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Во вторник, 28 августа, синоптики также прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит 7… 12°C, днем 22… 27°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
В среду, 29 августа, осадков также не ожидается. Ночью столбик термометра опустится от 14 до 9°C, днем поднимется от 24 до 29°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
Такая же погода ожидается в четверг, 30 августа.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....