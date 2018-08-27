На ул. Юбилейной в Самаре будет снесено 10 домов

Администрацией Самары принято решения о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе города. Площадь участка — 9,4 тыс. кв. метров.

В рамках обновления территории будет снесено 10 домов по ул. Юбилейной: 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54б, 56, 58, 58а, 58б.

В связи с этим будет проведен открытый аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной. Начальная цена аукциона — 1 млн рублей, сумма задатка — 5 млн рублей.

Победитель аукциона обязан в течение пяти лет с момента заключения договора о развитии застроенной территории создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам соцнайма. С собственниками жилья вопрос будет решаться индивидуально.

Также победитель аукциона обязан осуществить строительство новых зданий на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом.