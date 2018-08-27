В понедельник, 27 августа, регион посетил член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев. Визит связан с проходящей в области избирательной кампанией.

Василий Лихачев: "Выборная кампания в регионе проходит в штатном режиме"

Напомним, 9 сентября жители региона выберут губернатора области, депутатов гордумы Тольятти и Сызрани, а также депутата Государственной думы по 158-му федеральному округу.

Выборам в федеральное заксобрание уделяется особое внимание. Так, на средства ЦИК РФ 200 избирательных участков 158-го округа были оборудованы системами видеонаблюдения.

В Самаре Василий Лихачев провел короткое совещание с руководителями УИКов. Гость отметил, что выборная кампания в области проходит штатно, с соблюдением норм федерального и регионального законодательства. По его словам, жалобы поступают в значительно меньшем объеме, чем в прошлые годы.