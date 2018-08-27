Василий Лихачев: "Выборная кампания в регионе проходит в штатном режиме"

В понедельник, 27 августа, регион посетил член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев. Визит связан с проходящей в области избирательной кампанией.
Напомним, 9 сентября жители региона выберут губернатора области, депутатов гордумы Тольятти и Сызрани, а также депутата Государственной думы по 158-му федеральному округу.
Выборам в федеральное заксобрание уделяется особое внимание. Так, на средства ЦИК РФ 200 избирательных участков 158-го округа были оборудованы системами видеонаблюдения.
В Самаре Василий Лихачев провел короткое совещание с руководителями УИКов. Гость отметил, что выборная кампания в области проходит штатно, с соблюдением норм федерального и регионального законодательства. По его словам, жалобы поступают в значительно меньшем объеме, чем в прошлые годы.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...