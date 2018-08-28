Педагоги развивают техническое мышление своих воспитанников

В прошлом году новокуйбышевский Центр детско-юношеского творчества (ЦДЮТ) отметил свое 60-летие. Это единственное в городе многопрофильное учреждение допобразования, где дети занимаются в соответствии со своими предпочтениями и способностями.
Сегодня в центре занимаются 6880 детей. Работает с ними сплоченная команда педагогов и администрации ЦДЮТ по таким направлениям, как техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное и социально-педагогическое развитие. В последние годы стратегически важными признаны ученическое самоуправление и техническое творчество. "Воспитание лидеров нового поколения и развитие инженерной мысли наиболее точно отражают приоритеты нашего времени", — поясняет такое особое внимание к этим направлениям руководитель ЦДЮТ Елена Мантрова.
Техническое творчество — самое молодое направление в центре. И увлекаются им не только дети, но и их родители. Нередко на занятиях мальчишки конструируют и программируют вместе с папами. Педагоги ЦДЮТ отмечают, что не ожидали такого потока желающих заниматься. А сегодня это уже более 1500 детей. Программируемых конструкторов на всех иногда даже не хватает. Благо, помогают меценаты, в частности многолетний союзник и партнер — благотворительный фонд "Виктория". При их помощи в этом году центр открывает новые объединения, где дети будут строить беспилотники, осваивать электронику и программирование.
Более современными стали и образовательные программы по авиа- и судомоделированию, в которые также вводятся элементы робототехники и 3D-проектирования. В ближайшие дни на территории центра откроется новый картодром для тренировок и соревнований по авиамоделизму и робототехнике, который восстановили после 30-летнего забвения на выделенные Новокуйбышевским НПЗ средства.
Ежегодно центр совместно с Поволжским управлением проводит мероприятия различного уровня, этапы региональных конкурсов. Визитной карточкой ЦДЮТ стал областной детский межнациональный фестиваль "Радуга Поволжья", который организаторы проводят в традиционном для этого учреждения стиле, основанном на народных традициях. Более тысячи детей участвуют в конкурсных программах номинаций: "Вокал", "Хореография", "Инструментальный жанр", "Театр мод", "Агитбригады" и "Декоративно-прикладное творчество".
"Мы рады, что у нас есть такой наставник и идейный вдохновитель, как Поволжское управление. Его руководитель Светлана Сазонова, — говорит Елена Мантрова, — диктует моду в развитии образования, задает тон нашей работе. За поддержку мы благодарны также и администрации Новокуйбышевска, и нашему доброму другу — благотворительному фонду "Виктория" и его руководителю Людмиле Шевцовой".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)