Педагоги развивают техническое мышление своих воспитанников

В прошлом году новокуйбышевский Центр детско-юношеского творчества (ЦДЮТ) отметил свое 60-летие. Это единственное в городе многопрофильное учреждение допобразования, где дети занимаются в соответствии со своими предпочтениями и способностями.

Сегодня в центре занимаются 6880 детей. Работает с ними сплоченная команда педагогов и администрации ЦДЮТ по таким направлениям, как техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное и социально-педагогическое развитие. В последние годы стратегически важными признаны ученическое самоуправление и техническое творчество. "Воспитание лидеров нового поколения и развитие инженерной мысли наиболее точно отражают приоритеты нашего времени", — поясняет такое особое внимание к этим направлениям руководитель ЦДЮТ Елена Мантрова.

Техническое творчество — самое молодое направление в центре. И увлекаются им не только дети, но и их родители. Нередко на занятиях мальчишки конструируют и программируют вместе с папами. Педагоги ЦДЮТ отмечают, что не ожидали такого потока желающих заниматься. А сегодня это уже более 1500 детей. Программируемых конструкторов на всех иногда даже не хватает. Благо, помогают меценаты, в частности многолетний союзник и партнер — благотворительный фонд "Виктория". При их помощи в этом году центр открывает новые объединения, где дети будут строить беспилотники, осваивать электронику и программирование.

Более современными стали и образовательные программы по авиа- и судомоделированию, в которые также вводятся элементы робототехники и 3D-проектирования. В ближайшие дни на территории центра откроется новый картодром для тренировок и соревнований по авиамоделизму и робототехнике, который восстановили после 30-летнего забвения на выделенные Новокуйбышевским НПЗ средства.

Ежегодно центр совместно с Поволжским управлением проводит мероприятия различного уровня, этапы региональных конкурсов. Визитной карточкой ЦДЮТ стал областной детский межнациональный фестиваль "Радуга Поволжья", который организаторы проводят в традиционном для этого учреждения стиле, основанном на народных традициях. Более тысячи детей участвуют в конкурсных программах номинаций: "Вокал", "Хореография", "Инструментальный жанр", "Театр мод", "Агитбригады" и "Декоративно-прикладное творчество".

"Мы рады, что у нас есть такой наставник и идейный вдохновитель, как Поволжское управление. Его руководитель Светлана Сазонова, — говорит Елена Мантрова, — диктует моду в развитии образования, задает тон нашей работе. За поддержку мы благодарны также и администрации Новокуйбышевска, и нашему доброму другу — благотворительному фонду "Виктория" и его руководителю Людмиле Шевцовой".