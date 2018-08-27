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Общество

В Рощинском прошла гонка героев

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 августа на полигоне "Рощинский" прошел региональный этап всероссийского военно-спортивного забега с препятствиями "Гонка героев".

В Рощинском прошла гонка героев В Рощинском прошла гонка героев
Фото: Ирина Бойкина

Мероприятие проводится в области в третий раз и неизменно собирает большое количество участников. В этом году их число составило 2200 человек.

Михаил Ткалич приехал в Самару из Челябинска."В гонке героев я участвую уже третий год. В своем городе я не смог выбраться на соревнования, поэтому решил поучаствовать здесь", - рассказывает молодой человек.

Он считает, что победить в забеге могут только хорошо подготовленные спортсмены. "Я думаю, что моих сил на победу не хватит. Поэтому просто хочу пройти трассу и получить удовольствие", - говорит участник.

Аня и Ваня Авинниковы участвуют в детском старте гонки. Что такое забег, они знают не понаслышке: их папа - исполнительный директор областной федерации армрестлинга Роман Авинников - не пропускает ни одной гонки.

"Во дворе я чаще играю с мальчишками. Поэтому сложных испытаний не боюсь. Если нужно, могу и проползти, и испачкаться", -признается 11-летняя Аня.

Еще один армрестлер, мастер спорта России Дмитрий Гребенюк бежит в паре со своей девушкой Татьяной. "Гонка - это хороший способ поддержать спортивную форму и закалить характер, - считает Дмитрий. - Важно то, что ты отвечаешь не только за себя, но и за своего товарища по команде. Здесь нужно помогать друг другу, рассчитывать силы, чтобы получился хороший результат".

Роману Усанкину к физическим нагрузкам не привыкать. На его счету - победа в областном чемпионате по пауэрлифтингу. "Участие в гонке - это проверка самого себя, активный отдых плюс неформальное общение с друзьями и знакомыми", - говорит молодой человек.

Как и в прошлом году, соревнования проводились в несколько этапов. В 10 утра стартовал всероссийский чемпионат по "Гонке героев". Здесь отдельно бежали мужчины, женщины, пары и команды по пять человек. Бойцы, показавшие лучшие результаты, отправятся на финал гонки в Москву, где будут подведены итоги первенства и вручены главные призы.

В 13:00 начался новый блок гонки - соревнование между взводами. По словам организаторов, заявки на участие подали более 100 команд по 10 человек.

В 16:30 стартовал массовый забег, в котором показать себя могут все желающие.

Протяженность трассы составила 8 км. Если первое испытание - подъем по наклонной горе - участники преодолели довольно бодро, то второе, по признанию самих "героев", оказалось едва ли не самым сложным: им предстояло на руках, хватаясь за кольца и канаты, пройти над импровизированным озером. Дальше - больше: вскарабкаться на высокую лестницу, перекладины которой сделаны из цепочек, окунуться в яму с водой, забраться по канату, проползти по окопам и перебросить с места на место тяжелые покрышки… Преодолеть эти этапы удалось далеко не всем участникам.

Напоследок организаторы припасли самое "неприятное" испытание - участникам предстояло проползти под сеткой, натянутой над лужей, полной грязи…

И вот долгожданный финиш. Грязные, мокрые, но счастливые участники обнимаются и позируют для фотографий. Команда Антона Селиверстова прошла трассу за 1 час 15 минут. К этому выступлению ребята готовились полгода.

"Пробежав в прошлом году, я уже понимал, какие люди смогут преодолеть трассу, поэтому целенаправленно искал участников забега. Предпочтение отдавал сильным, ловким и выносливым", - рассказал юноша. Самым сложным, по мнению участника, было сохранить темп и пробежать довольно протяженную дистанцию. "Когда совмещаешь бег и физические упражнения, организм быстро устает. У многих к концу банально не хватило "дыхалки", - говорит Антон.

Команда Сергея Сушилина - среди рекордсменов: ребята прошли трассу всего за 50 минут. "Самыми сложными мне показались первые пять минут дистанции. На препятствие прибегает вся толпа, начинается давка и неразбериха, ты болеешь за своих, но помочь им ничем не можешь... По правилам чемпионата, пока один участник не закончил прохождение, другой не начинает", - рассказал Сергей.   

Итоги гонки организаторы подвели уже в конце дня. На чемпионат в Москву отправятся 27 наших земляков. Это обладатели первых трех мест в мужском и женском зачете, а также три лучшие пары и команды по пять человек.

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