В Самаре ищут людей, которые могли бы спасти семью медведей

Потап и Валя родились в зоопарке. Еще несмышлеными медвежатами их выкупили для развлечения в кафе на трассе. Жить уже 10 лет им приходится в клетке. Недавно у косолапых родилась дочка Манечка. А теперь семейству грозит новая беда: хозяева готовы продать их, чтобы всю троицу пустили на мясо и шкуры.

Медведей и их не слишком счастливую жизнь заметили неравнодушные самарцы. Они обратились в фонд защиты диких животных "Урсула".

Представитель "Урсулы" Ангелина Гриневич выехала на место и увидела семейство косолапых собственными глазами.

"Хозяева не скрывают проблем с документами и отсутствием заинтересованности в дальнейшем благополучии этих зверей, - рассказала Ангелина. - По словам представителя хозяина, есть вероятность продажи этих животных в качестве продовольственного сырья для общественного питания и выделки шкур".

По словам зоозащитников, хозяева готовы продать Марию Потаповну и ее родителей за 300 тыс. рублей.

"Кроме того, потребуется изготовить клетки для содержания, оплатить лечение (удаление поврежденного глаза у взрослого медведя), а также осуществить транспортировку к новому месту жительства и последующий уход", - пишет Ангелина.

С Ангелиной Гриневич можно связаться в соцсетях.