В Самаре ищут людей, которые могли бы спасти семью медведей

Потап и Валя родились в зоопарке. Еще несмышлеными медвежатами их выкупили для развлечения в кафе на трассе. Жить уже 10 лет им приходится в клетке. Недавно у косолапых родилась дочка Манечка. А теперь семейству грозит новая беда: хозяева готовы продать их, чтобы всю троицу пустили на мясо и шкуры.
Медведей и их не слишком счастливую жизнь заметили неравнодушные самарцы. Они обратились в фонд защиты диких животных "Урсула".
Представитель "Урсулы" Ангелина Гриневич выехала на место и увидела семейство косолапых собственными глазами.
"Хозяева не скрывают проблем с документами и отсутствием заинтересованности в дальнейшем благополучии этих зверей, - рассказала Ангелина. - По словам представителя хозяина, есть вероятность продажи этих животных в качестве продовольственного сырья для общественного питания и выделки шкур".
По словам зоозащитников, хозяева готовы продать Марию Потаповну и ее родителей за 300 тыс. рублей.
"Кроме того, потребуется изготовить клетки для содержания, оплатить лечение (удаление поврежденного глаза у взрослого медведя), а также осуществить транспортировку к новому месту жительства и последующий уход", - пишет Ангелина.
С Ангелиной Гриневич можно связаться в соцсетях.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....