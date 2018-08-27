Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса

Компания "Агролизинг" работает только с проверенными поставщиками и предлагаетсельхозтоваропроизводителям технику, которую можно приобрести в федеральный, коммерческий лизинг либо в кредит.
Среди поставщиков компании — более десятка создателей высокоэффективной техники для поля. "Агролизинг" является официальным дилером таких производителей, как
- ООО "Агро"
- ООО "БДМ-Агро"
- ООО "МЗ "Тонар"
- ООО "Навигатор"
- ОАО "Белгородский завод Ритм"
- ООО "Нью Тон"
- ООО "Агроидея"
- BELLOTA AGRISOLUTION, S.L.U.
Лизинг позволяет снизить закупочную стоимость техники — от 5 до 10% от заводской цены, продляет гарантийный срок обслуживания техники. Он дает возможность приобретения современных машин при минимальных затратах собственных средств. Беспрецедентная низкая ставка при покупке в лизинг составляет 2,5% годовых.
На таких привлекательных для сельхозтоваропроизводителей условиях в "Агролизинге" можно купить культиваторы и дискаторы, лемешные плуги и посевную технику, агрегаты для кормозаготовительных работ, тракторные прицепы, бороны, погрузчики, комбайны и запчасти.
Опытные сотрудники компании помогут выбрать нужный продукт и дадут рекомендации по сопутствующим товарам и вариантам доставки.
Отдел по обслуживанию клиентов работает ежедневно в круглосуточном режиме.
Контакты:
Российская Федерация, г. Самара, Московское ш., 20 км, стр. 75, оф. 317
Тел.: 8 (846) 2556606
Email: info@agroleasing.su
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Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉