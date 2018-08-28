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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Компания "Дизель Экспорт" продает отечественную и зарубежную сельхозтехнику

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дилер ведущих производителей двигателей и агрегатов российского автопрома имеет широкий ассортимент продукции для сельхозтоваропроизводителей, представленной Тутаевским (ТМЗ) и Ярославским моторными заводами (ЯМЗ), а также зарубежными производителями.

Со склада в Самаре можно приобрести:

  • двигатели, запасные части ЯМЗ (ОАО "Автодизель"), ТМЗ и ММЗ;
  • топливную аппаратуру ОАО "Автодизель";
  • силовые агрегаты и запасные части;
  • запчасти, узлы и агрегаты к тракторам К–700А, К–701, К–744;
  • двигатели и запасные части к комбайнам ПО "Гомсельмаш", ООО КЗ "Ростсельмаш", "ДОН", "Нива, "Енисей";
  • турбокомпрессоры "CZ-STRAKONICE A.S." (Чехия);
  • ремкомплекты для различных двигателей и узлов;
  • Ремни Rubena;
  • фильтрующие элементы различных производителей;
  • гидравлику ГК "Гидросила";
  • компрессоры ЗАО "Паневежио Аурида" (Литва).

ООО "Дизель Экспорт"

Г. Самара, ул. Уральская, д. 34

Тел.: +7(846)230–30–03, 264–64–95, 263–26–61

http://www.ecomd.ru

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Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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