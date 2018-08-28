Компания "Дизель Экспорт" продает отечественную и зарубежную сельхозтехнику

Дилер ведущих производителей двигателей и агрегатов российского автопрома имеет широкий ассортимент продукции для сельхозтоваропроизводителей, представленной Тутаевским (ТМЗ) и Ярославским моторными заводами (ЯМЗ), а также зарубежными производителями.

Со склада в Самаре можно приобрести: двигатели, запасные части ЯМЗ (ОАО "Автодизель"), ТМЗ и ММЗ;

топливную аппаратуру ОАО "Автодизель";

силовые агрегаты и запасные части;

запчасти, узлы и агрегаты к тракторам К–700А, К–701, К–744;

двигатели и запасные части к комбайнам ПО "Гомсельмаш", ООО КЗ "Ростсельмаш", "ДОН", "Нива, "Енисей";

турбокомпрессоры "CZ-STRAKONICE A.S." (Чехия);

ремкомплекты для различных двигателей и узлов;

Ремни Rubena;

фильтрующие элементы различных производителей;

гидравлику ГК "Гидросила";

компрессоры ЗАО "Паневежио Аурида" (Литва). ООО "Дизель Экспорт" Г. Самара, ул. Уральская, д. 34 Тел.: +7(846)230–30–03, 264–64–95, 263–26–61 http://www.ecomd.ru На правах рекламы