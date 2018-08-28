Компания "Дизель Экспорт" продает отечественную и зарубежную сельхозтехнику

Дилер ведущих производителей двигателей и агрегатов российского автопрома имеет широкий ассортимент продукции для сельхозтоваропроизводителей, представленной Тутаевским (ТМЗ) и Ярославским моторными заводами (ЯМЗ), а также зарубежными производителями.
Со склада в Самаре можно приобрести:
- двигатели, запасные части ЯМЗ (ОАО "Автодизель"), ТМЗ и ММЗ;
- топливную аппаратуру ОАО "Автодизель";
- силовые агрегаты и запасные части;
- запчасти, узлы и агрегаты к тракторам К–700А, К–701, К–744;
- двигатели и запасные части к комбайнам ПО "Гомсельмаш", ООО КЗ "Ростсельмаш", "ДОН", "Нива, "Енисей";
- турбокомпрессоры "CZ-STRAKONICE A.S." (Чехия);
- ремкомплекты для различных двигателей и узлов;
- Ремни Rubena;
- фильтрующие элементы различных производителей;
- гидравлику ГК "Гидросила";
- компрессоры ЗАО "Паневежио Аурида" (Литва).
ООО "Дизель Экспорт"
Г. Самара, ул. Уральская, д. 34
Тел.: +7(846)230–30–03, 264–64–95, 263–26–61
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Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉