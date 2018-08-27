Из-за прорыва нефтепровода в Пестравском районе загрязнено около 4 тыс. кв. м плодородной почвы

Специалисты отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области при осмотре участка сельхозназначения в Пестравском районе обнаружили прорыв нефтепровода. Из-за этого нефть разлилась на почву. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Для ликвидации аварии нефтедобывающая компания использовала минеральный грунт, а также сняла плодородный слой почвы с загрязненных участков общей площади около 3957 кв. м.

"Инспектор отдела земельного надзора взял пробы почвы и направил в Самарский филиал ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" для исследования на химико-токсикологические показатели, - сообщают в пресс-службе ведомства. - По результатам лабораторных испытаний почвенных проб будет выдано заключение и приняты меры в соответствии с полномочиями".

В Управлении Россельхознадзора поясняют, что попадание нефтепродуктов в почву приводит к глубоким изменениям физических, химических, микробиологических свойств почвы и, возможно, к существенной перестройке всего почвенного профиля. Загрязненная нефтепродуктами почва практически не способна самостоятельно очиститься - разложение нефти и нефтепродуктов в естественных условиях происходит очень медленно, а продукты разложения (кислоты, смолистые вещества) тоже являются загрязнителями.

Нефть подавляет самоочищающую активность почвы, в результате чего накапливаются трудноокисляемые продукты, которые препятствуют жизнедеятельности микроорганизмов, подавляют жизненно важные процессы самоочищения и дыхания. Природная экосистема в состоянии самоочиститься от небольших нефтяных загрязнений с помощью естественных природных микроорганизмов-биодеструкторов, но не способна справиться с масштабами индустриального загрязнения (аварийными разливами мазута, нефти масел, дизтоплива). К примеру, сточные воды нефтехимических предприятий токсичны даже после полугодичной выстойки, а в зоне, где нефтепродукты проникли в почву, многие годы не растет трава.