В Самаре прошла встреча с кинорежиссером Евгением Цымбалом

Российский режиссер игрового и документального кино встретился со зрителями в сквере Рязанова в Самаре 25 августа. Он рассказал о своем творчестве и представил два созданных им неигровых фильма. Встреча прошла в рамках акции "Ночь в кино".

Возможно, зрители запомнили Цымбала по эпизодическим, но ярким ролям в фильмах Никиты Михалкова и Эльдара Рязанова. Режиссурой Евгений Цымбал занимается в течение последних 30 лет. Его дебютный фильм "Защитник Седов" по повести Ильи Зверева на международном кинофестивале в Мангейме получил специальный приз жюри и премию FIPRESCI, а затем еще множество наград на других фестивалях, а также награду Британской академии кино и телевидения как лучший короткометражный фильм года. В 1989 году Евгений Цымбал стажировался в США, в киношколе Роберта Редфорда, а затем поставил свой второй фильм "Повесть непогашенной луны" по прозе Бориса Пильняка. Фильм стал последним из игровых картин Цымбала. Дальнейшие его проекты не встретили поддержки у Госкино и продюсеров. Евгений Цымбал ушел в кинодокументалистику, о чем не жалеет.

Цымбал по первому образованию историк, и в своих фильмах обращается, как правило, к истории российской культуры. Таковы и фильмы, которые он показал самарцам.

Первый — "Дзига и его братья", удостоенный в 2002 г. премии "Ника". Герои фильма — гениальный режиссер Дзига Вертов (Денис Кауфман), автор одной из лучших в мире документальных новаторских картин "Человек с киноаппаратом". А также его братья, кинематографисты менее известные, но не менее удивительные — Михаил (режиссер и оператор) и Борис (оператор). Фильм полностью построен на документальных материалах. Когда студия "СТВ" предложила Цымбалу создать эту ленту, он не только погрузился в коллекции Госфильмонда России, но и изучил кинохранилища Франции и США.

Судьба братьев, как и у многих кинематографистов, которым довелось жить в тридцатые-сороковые годы, сложилась трагично. Дзига Вертов пытался соответствовать духу времени. В фильме приводится его дневниковая запись: "Надо хотеть делать то, что нужно". Но он был слишком талантлив для своего времени. 17 лет, половину своей творческой жизни, Вертов был вынужден был заниматься ничтожной работой, монтируя киножурналы. Не раз подвергался травле властей и собратьев по киноцеху и, в конце концов, умер от рака желудка в возрасте 57 лет. Во время борьбы с космополитизмом в ответ на вопрос "Как себя чувствуете?" Дзига Вертов отвечал: "Обо мне не беспокойтесь. Дзига Вертов умер".

Михаил Кауфман (соавтор Вертова по "Человеку с киноаппаратом"), как рассказывает Евгений Цымбал, "прекрасно разбирался в технике, был автором огромного количества операторских изобретений и приспособлений. Случалось, он снимал из ковша для бетона или стоя на движущейся дрезине, — говорит Евгений Цимбал. — Он был лишен мессианского пафоса Дзиги. В его картинах было больше иронии, юмора, поэзии. В 20-е годы Михаил Кауфман был лиричным человеком, любимцем женщин, душой любой компании. Потом сильно погрустнел. Тем более что в начале 30-х получил такой психологический удар, что, кажется, испугался на всю жизнь. В ту пору Михаил жил с итальянкой Габриэль. Его предупреждали об опасности романа с иностранкой, но он все игнорировал. Однажды утром Габриэль бесследно исчезла, а их маленькую дочку через несколько дней нашли в Измайловском зверинце, после чего вскоре она умерла от переохлаждения. А Габриэль так и не нашли. Эта история оказала на Михаила сокрушительное воздействие". В конце концов, он спрятался от власти в научно-популярном кино.

Младший брат Борис рано оказался за границей, снял три шедевра вместе с Жаном Виго — в том числе "Аталанту", один из лучших в мире поэтических фильмов. Чудом успел уехать из Франции до прихода туда нацистов, перебивался случайными заработками в Америке. А затем стал оператором нескольких выдающихся фильмов. Среди них — "В порту" режиссера Элиа Казана и "Двенадцать разгневанных мужчин" Сиднея Люмета. Софи Лорен, Анна Маньяни, Марлон Брандо и другие кинозвезды считали, что многим обязаны этому оператору. За фильм "В порту" Борис Кауфман получил "Оскара". Это было в разгар "охоты на ведьм" в США, и, чтобы получить премию, Борису пришлось заполнить анкету, где он написал, что в Советской России у него не осталось родственников.

Как признает режиссер, рассказывая о Кауфманах, он хотел показать, как отразился на их судьбе массовый психоз, который был в нашей стране.

Второй документальный фильм, который увидели самарцы, — "Зощенко и Олеша: двойной портрет в интерьере эпохи". (Фильм также получил премию "Ника" в 2006 году). В картине исследуется переплетение судеб двух замечательных советских писателей, которые дружили, были одно время на вершине популярности, но с которыми жестко обошлась власть, считавшая себя символом непогрешимости. Оба писателя, в конце концов, были вынуждены "ломать себя", что не спасало — оба оказались затравлены советскими чиновниками и коллегами, оказавшись на обочине жизни и на грани нищеты.

Показ фильмов и разговор с режиссером проходили под стрекот кузнечиков, рядом с экспозициями, посвященными Эльдару Рязанову. Естественно, возник вопрос об отношении Цымбала к творчеству этого режиссера. И вот что он ответил: "Умение увидеть смешное в жизни — это редкое и замечательное качество. Вот мы с вами можем судачить о том, что "это ужасно и это ужасно". Но приходит великий режиссер Рязанов и говорит: "Ребята, посмотрите, как же все это смешно".